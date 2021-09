Lokale Zutaten für die Stärkung des lippischen Arbeitsmarktes im Gastgewerbe

Unter dem Motto „Öffnungsperspektive mit Sicherheit und Lebensfreude – Vergiss mein nicht“ startete die Dehoga in der Osterzeit ihre Kampagne für den Neustart der heimischen Gastronomie nach Monaten des Lockdowns im Zuge der Pandemie.

Detmold. Inzwischen sind Hotels, Restaurants, Gaststätten, Imbisse sowohl im Außen- als auch im Innenbereich wieder geöffnet. „Unter den Vorgaben des Gesundheitsschutzes für die Mitarbeiter und die Gäste, und das ist auch gut so!“, betont Andreas Niehage, Vizepräsident von Dehoga Lippe. Niehage, Dehoga-Geschäftsführer Kai Buhrke, Stefan Susat, Vorstand Jobcenter Lippe, und Barbara Schäfer, Leiterin der Agentur für Arbeit Detmold, sind sich einig, dass die Gastronomie – wie viele andere Branchen auch – jetzt und perspektivisch gestärkt werden muss.

„Gute Geschäfte brauchen gute Kunden, und gute Mitarbeiter, die in den Betrieben umfassenden Service bieten können“, weiß Buhrke, der auf die Beratungs- und Vermittlungskompetenz der Detmolder Arbeitsagentur und des Jobcenters Lippe setzt. „Damit die Passung zwischen den Erfordernissen der Gastronomiebetriebe und der Stellenbewerber auch stimmt, ist es zwingend erforderlich, dass beide Partner, Arbeitnehmer und Arbeitgeber, ihre Stellen beziehungsweise Stellengesuche der Arbeitsagentur und dem Jobcenter melden“, so Schäfer. Perspektivisch sei es zudem unverzichtbar, verstärkt in Ausbildung vor Ort zu investieren, „denn die Azubis von heute sind die Fachkräfte von morgen.“

Die Partner Dehoga, Jobcenter und Arbeitsagentur haben deshalb jüngst vereinbart, mit lokalen Aktionen und Events Unternehmen und Bewerber der Gastroszene zusammenzubringen sowie für Aus- und Weiterbildung im Bereich der Gastlichkeit und Esskultur zu werben. Stefan Susat, Vorstand des Jobcenters Lippe: „Unsere Region ist eines der Top-Tourismusziele in Deutschland, und das soll auch so bleiben!“

Freie Stellen melden Arbeitgeber

der Agentur für Arbeit Detmold unter der kostenfreien Telefon-Hotline 0800 4 5555 20.

dem Jobcenter Lippe unter der Telefonnummer 05231/ 4599-460 oder online unter https://www.jobcenter-lippe.de/stellenangebote-online.html

Arbeitnehmer und Arbeitssuchende melden sich zur Beratung und Vermittlung unter der kostenfreien Telefon-Hotline 0800 4 5555 00 beziehungsweise beim zuständigen Berater des Jobcenters Lippe.