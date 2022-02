LKW-Auflieger tragen Markenauftritt durch Europa

Zusammenarbeit Bürener Unternehmen

Büren. Durch eine strategische Allianz von drei Unternehmen am Wirtschaftsstandort Büren sind zwei neue LKWs der Spedition Kottmann mit Aufliegern im auffälligen Design der ARGUS Additive Plastics GmbH erfolgreich realisiert worden. Für die heimische Spedition ist die Anschaffung der neuen Fahrzeuge samt Auflieger ein richtungsweisender Schritt in die Zukunft.

Beide Unternehmen kooperieren bereits seit mehreren Jahren sehr erfolgreich. Die Spedition Kottmann stellt für ARGUS einen wichtigen Partner im nationalen und internationalen Versand dar – daher ist das Projekt mit den Aufliegern im ARGUS-Design ein weiteres Zeichen der bereits etablierten Unternehmenspartnerschaft. „Wir sind froh und stolz darüber, mit dem Unternehmen ARGUS einen verlässlichen Partner in der heimischen Wirtschaft an unserer Seite zu wissen. Wir sind gerne Fackelträger für den Arbeitgeberstandort Büren und möchten mit unseren mobilen Werbeträgern auf Karrieremöglichkeiten am Wirtschaftsstandort Büren hinweisen“, sagt Uwe Gläßgen, Geschäftsführer der Spedition Kottmann.

Die Bürener Marketing- und Messe-Agentur CAT marketing GmbH ist maßgeblich an der Umsetzung des Projekts beteiligt. Die Agentur mit Sitz im Gewerbepark am Paderborn/Lippstadt Airport hat bereits erhebliche Messe- und Markenprojekte mit ARGUS realisiert. Das repräsentative LKW-Design wurde von den Spezialisten der Marketingagentur entwickelt und spiegelt herausstechend den Markenkern von ARGUS wider.

„Wir wollen die strategische Partnerschaft im Industriegebiet Büren-West zur nahegelegenen Spedition Kottmann nutzen, um die regionale Bekanntheit unseres Unternehmens mit den zwei neuen LKW-Aufliegern weiter auszubauen. Die Verfügbarkeit qualifizierter Fach- und Führungskräfte ist für uns unwiderruflich mit dem Erfolg unseres Unternehmens verbunden. Wir wollen uns als starker Arbeitgeber in der Region präsentieren und das Label ‚Made in Büren‘ weiter nach vorne tragen“, sagt Sascha Hirsch, Geschäftsführer der ARGUS Additive Plastics GmbH.

Seit Jahren ist das Unternehmen ARGUS Additive Plastics GmbH eine wichtige Säule in der Arbeitgeberlandschaft am Wirtschaftsstandort Büren. Über 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Bestandteil des familiengeführten mittelständischen Unternehmens am Geschäftssitz Oberer Westring im Industriegebiet Büren-West. ARGUS ist Spezialist und kompetenter Partner im Bereich der Additiv- und Farbmasterbatches, welche in vielfältigen Kunststoffanwendungen des täglichen Lebens eingesetzt werden. Seit der Gründung vor 28 Jahren in Büren hat sich das Unternehmen erheblich vergrößert: mit einer Gesamtfläche von über 115.000m² gehört ARGUS zu den flächenintensivsten im Stadtgebiet Büren. Die zukunftsorientierten Masterbatches liefert ARGUS weltweit an Kunden in vielen Bereichen des Kunststoffmarktes und setzt dabei international höchste Qualitätsstandards.

„Die Stadt Büren ist sehr daran interessiert, dass sich strategische Partnerschaften wie diese am Standort etablieren. Es sollen vorzugsweise weitere Unternehmen daran partizipieren, um eine starke Allianz für Karrieremöglichkeiten am Standort Büren zu bilden“, sagt Michael Kubat von der Wirtschaftsförderung der Stadt Büren. Für das Ausbildungsjahr 2022 sucht ARGUS noch junge Berufseinsteiger im Bereich der Verfahrensmechanik und Lagerlogistik. Zum Start in die Ausbildung bekommt jedes Nachwuchstalent einen E-Scooter von ARGUS zur Verfügung gestellt. Auch das Unternehmen Spedition Kottmann ist regelmäßig auf der Suche nach qualifizierten Arbeitskräften.