Lernen in den Ferien: Herforder Sommerschule ausgebucht

Herford. In den ersten zwei Wochen der Sommerferien holen Herforder Schülerinnen und Schüler in der Sommerschule die durch die Pandemie verursachten Lern-Defizite auf. 100 Kinder und Jugendliche aus den weiterführenden Schulen Herfords haben sich dazu angemeldet.

Gestartet ist die Sommerschule am 5. Juli 2021. 50 Kinder und Jugendliche der Klassen fünf bis zehn wurden bereits in der vergangenen Woche in kleinen Gruppen in den Räumen der Gesamtschule Friedenstal von erfahrenen und qualifizierten Pädagogen*innen der VHS unterrichtet. In dieser Woche sind es erneut rund 50.

„Wir freuen uns sehr, dass die angemeldeten Kinder auch wirklich jeden Tag kommen, sie sind motiviert und viele gehen mit einem Lächeln nach Hause“, sagt die Schulsozialarbeiterin Nicole Fiedler, die die Sommerschule für die Stadt Herford organisiert hat.