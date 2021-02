Online-Workshop der VHS Detmold-Lemgo

Detmold/Lemgo. Unsere Arbeitswelt hat sich in letzter Zeit drastisch verändert. Die zunehmende Digitalisierung, veränderte Arbeitsabläufe und die stetig zunehmende Schnelllebigkeit können uns sehr fordern.

Mit dem Online-Angebot „Leistungsfähig bleiben in herausfordernden Zeiten“ spricht die VHS Detmold-Lemgo Menschen an, die sich von ihrer „to-do-Liste“ getrieben fühlen und das Gefühl verspüren „im Hamsterrad“ zu sein. Der Workshop möchte wertvolle Ideen liefern, um das Leben und den Arbeitsalltag effektiver zu gestalten und mit den Herausforderungen stressfreier umgehen zu können.

Der Online-Workshop (211-D5022) findet am Freitag, den 19.02.2021 von 18:00 Uhr bis 20:15 Uhr statt. Die VHS Detmold-Lemgo bietet den Teilnehmenden am Vortag, die Möglichkeit ihr Endgerät vor Ort einrichten zu lassen oder die telefonische Beratung für die Einrichtung in Anspruch zu nehmen.

Nähere Informationen und Anmeldungen unter Tel. 05231/977-232 oder im Internet unter www.vhs-detmold-lemgo.de.