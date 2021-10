LEADER-Gelder – Chance in der nächsten Runde

Das EU-Förderprogramm LEADER geht in die nächste Runde und die Lokale Aktionsgruppe (LAG) GT8 wird sich wieder beteiligen, soviel ist sicher. Das Besondere: LEADER ruft ausdrücklich die Menschen vor Ort auf, an der Projektentwicklung mitzuwirken. 40 Regionen werden in 2022 ausgewählt, aktuell sind es 28 LEADER-Regionen (und 9 VITAL-Regionen).

Die 40 Regionen werden anhand der eingereichten LEADER-Konzepte ausgewählt, die möglichst unter einer hohen Bürgerbeteiligung erarbeitet werden. So will man die Lebensqualität im ländlichen Raum erhalten, das Miteinander stärken und die Zukunftsfähigkeit von Dörfern sichern. Eine Auftaktveranstaltung im Kreis wird es im November geben, an der sich, an der sich Jede und Jeder beteiligen kann. Es geht darum, ein Konzept für die Region zu erarbeiten, über das ab Anfang März die LEADER-Auswahlkommission des Landes NRW entscheieden wird.