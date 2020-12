Landrat Christoph Rüther: „Wir sind startklar“

Krisenstabsleiter Michael Beninde dämpft zu hohe Erwartungen, dass es gefühlt gleich morgen in der Sälzerhalle losgehen könne. Was fehlt, ist der der Impfstoff gegen das SARS-CoV-2-Virus. Das europäische Zulassungsverfahren läuft noch. Die Bewertung einer ganzen Reihe von Arzneimitteln wird in Europa im zentralisierten Verfahren von der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA, European Medicines Agency) koordiniert, die Zulassung für alle EU-Mitgliedstaaten erfolgt durch die Europäische Kommission. Und das sei gut so, betont die KV. „Wenn der Impfstoff nach allen Regeln von der EMA zugelassen ist, können alle darauf vertrauen, dass der Impfstoff nach unseren hohen Qualitätsstandards hergestellt ist und sich wirklich alle impfen lassen können“, betont Dr. Gregor Haunerland von der Ärztekammer Westfalen-Lippe, Verwaltungsbezirk Paderborn, der gemeinsam mit Dr. Gerhard Markus für die KV verantwortlich zeichnet für die medizinische Leitung des Impfzentrums. Der Kreis Paderborn hat die Gesamtleitung und ist zuständig für den Aufbau und die Organisation, die Kassenärztliche Vereinigung für die gesamte medizinische Betreuung, die von der Terminkoordination über das Aufklärungsgespräch bis hin zur eigentlichen Impfung reicht.

Pünktlich zum 15. Dezember konnten alle Vorbereitungen abgeschlossen werden. Nur noch wenige Hinweisschilder fehlen, die im Laufe der Woche ihren Platz finden. „Das Impfzentrum in der Sälzerhalle in Salzkotten ist startklar“, unterstreicht der Landrat. Sobald der Impfstoff gegen das Corona-Virus in Deutschland zugelassen und verfügbar ist, kann dort mit den Impfungen begonnen werden. Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) trifft derzeit alle Vorbereitungen für eine Terminvergabe.

„Wenn man hierherkommt, dann weiß man, warum wir uns für die Sälzerhalle in Salzkotten als Standort entschieden haben“, sagt Landrat Christoph Rüther. Gemeinsam mit Salzkottens Bürgermeister Ulrich Berger, Dr. Gregor Haunerland und Dr. Gerhard Markus für die Kassenärztliche Vereinigung sowie dem Krisenstabsleiter des Kreises Paderborn, Michael Beninde, überzeugte er sich vor Ort von der Funktionstüchtigkeit des Impfzentrums, das „in diesen Tagen für viele Menschen so etwas wie Licht am Ende des Corona-Tunnels bedeutet“, so Rüther.

Im Kreis Paderborn gehen alle Beteiligten davon aus, dass der Impfstoff zu Beginn nur in begrenzter Menge zur Verfügung stehen wird. Deshalb müssen Prioritäten gesetzt werden. Die Ständige Impfkommission (STIKO) des Robert-Koch-Instituts empfiehlt in einem ersten Entwurf die Impfung zunächst vorrangig für Bewohner von Senioren- und Altenpflegeheimen und allen, die mit ihnen in Berührung kommen, also den Pflegekräften in den Einrichtungen sowie medizinischem Fachpersonal. Sobald die ersten Impfdosen eintreffen, werden zunächst mobile Teams im Kreisgebiet zum Einsatz kommen. Der Impfstoff wird dann vor Ort in den Einrichtungen aufbereitet und von Ärzten verabreicht.

„Deshalb können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Impftermine vergeben“, unterstreicht Dr. Gregor Haunerland von der KV.

Landrat Christoph Rüther und Salzkottens Bürgermeister Ulrich Berger dankten allen Beteiligten, die mit großem Engagement und hohem Verantwortungsbewusstsein dafür gesorgt haben, dass in gerade mal zwei Wochen ein funktionierendes Impfzentrum entstehen konnte. „Wir sind sehr dankbar, dass sich so viele Ärzte und medizinischen Fachkräfte bereit erklärt haben, hier bewusst nach vorn zu treten und die Gesundheit der Menschen zu schützen“, betonen beide. Bis zu 1000 Menschen können täglich, sobald ausreichend Impfstoff zur Verfügung steht, in Salzkotten geimpft werden.