Landeseisenbahn Lippe – Nikolausfahrten finden dieses Jahr nicht statt

Extertal (Lippe). Die Züge der Landeseisenbahn Lippe fahren erst im nächsten Jahr wieder durch das Extertal und Begatal. In 2021 steht dann auch die Hauptuntersuchung der Elok 22 an, die seit 1927 ununterbrochen auf der Extertalbahn unterwegs ist. Nach erfolgreicher Sanierung zwischen Bösingfeld und Alverdissen soll die Fahrleitung demnächst auch wieder bis Barntrup hängen. Der Verein bemüht sich für diese Projekte aktuell um Fördermittel.

Die beliebten Nikolausfahrten der Landeseisenbahn Lippe auf der Strecke der Extertalbahn finden in diesem Jahr nicht statt. Die Fahrten können aufgrund der aktuellen Coronaschutzverordnung nicht durchgeführt werden. Der Fahrkartenverkauf wurde bereits seit einigen Wochen gestoppt. Alle Fahrgäste, die bereits Fahrkarten gebucht haben werden in den nächsten Tagen per Email benachrichtigt. Der Verein bitte um etwas Geduld und hofft zu Ostern 2021 wieder durchstarten zu können. Der Verein bedankt sich auf diesem Weg bei allen Fahrgästen, Freunden und Mitgliedern für das Interesse, für die Unterstützung und die Treue.