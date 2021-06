La Strada für 2021 abgesagt

Neuauflage des Bielefelder Mobilitäts-Events rund um Autos, Elektromobilität und Oldtimer für 2022 geplant

Bielefeld. In diesem Jahr wird es in der Bielefelder Altstadt leider keinen Open-Air-Salon La Strada geben. Das teilen die Veranstalter Bielefeld Marketing und die Werbeagentur Eigenrauch & Partner mit. Wegen der aktuellen Corona-Schutzauflagen und die damit verbundenen Maßnahmen wäre eine Umsetzung zu aufwendig und die Veranstaltung könnte nicht in gewohnter Form durchgeführt werden.

Traditionell findet das Mobilitäts-Event rund um Autos, Elektromobilität und Oldtimer Anfang Mai in der Altstadt statt. Im Frühjahr hatten die Veranstalter zunächst auf eine Terminverlegung in den Sommer (13. bis 15. August 2021) gesetzt. Doch aufgrund der noch vorliegenden Einschränkungen ist nun die Entscheidung für die Absage für dieses Jahr gefallen.

Auf der Open-Air-Meile präsentieren Bielefelder Autohäuser, Fahrradhändler und Mobilitätsexperten drei Tage lang ihre Modelle und Services. Auf dem Klosterplatz treffen sich außerdem Oldtimer-Besitzer bei der „La Strada Classic“. Mit Blick auf die Verkehrswende entwickeln die Veranstalter ein neues Konzept für La Strada 2022. „Der Fokus soll noch mehr auf E-Mobilität, Fahrrädern und Freizeit liegen“, sagt Ralf Eigenrauch, Geschäftsführer von Eigenrauch & Partner.

Im vergangenen Jahr musste das Event bereits wegen Corona abgesagt werden. Für 2022 organisieren Bielefeld Marketing und Eigenrauch & Partner die La Strada zum 22. Mal. Der Termin steht bereits fest: 6. bis 8. Mai 2022.