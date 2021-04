KVG Lippe führt das kontaktlose Bezahlen ein

Kreis Lippe. Das kontaktlose Bezahlen hat durch die Corona-Pandemie einen Boom erfahren. Was in den stationären Geschäften mittlerweile gang und gäbe ist, hält jetzt auch in Lippe Einzug in den ÖPNV. Nachdem die KVG Lippe mit der Lippemobil App bereits ein kontaktloses Handy-Ticket anbietet, können in den Regionalbussen von go.on ab sofort auch die Tickets, die im Bus gekauft werden ganz einfach mit der EC Karte bezahlt werden. Achim Oberwöhrmeier, Geschäftsführer der KVG Lippe freut sich, dass damit ein weiterer Beitrag zur Vereinfachung von Zahlungswegen in Lippe etabliert und gleichzeitig den in heutiger Zeit so wichtig gewordenen Hygiene-Anforderungen Rechnung getragen wird.

Die technische Umsetzung konnte aber nur mit der Unterstützung der von der KVG Lippe beauftragten Busgesellschaft go.on und der Sparkasse Paderborn-Detmold erfolgen. Dirk Hänsgen, Geschäftsführer go.on, erklärt, dass mittlerweile die Busse auf den Linien zwischen Bad Salzuflen, Lemgo, Kalletal und Detmold ausgestattet sind und weitere folgen werden. Die Bezahlterminals werden von der Sparkasse bezuschusst. Hubert Böddeker, stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der Sparkasse Paderborn-Detmold: „Wir zahlen überall vermehrt bargeldlos – denn es ist schnell, komfortabel, hygienisch und sicher. Der Zahlvorgang wird nur dann ausgelöst, wenn die Karte oder das Smartphone wenige Zentimeter über das Kartenlesegerät gehalten wird. Ein ungewolltes Zahlen ist nicht möglich.“