Kultur – Pakete gehen in den Verkauf Vorfreude auf Kultur verschenken

Gütersloh. Die Gütersloh Marketing GmbH hat zusammen mit den Kultur Räumen Gütersloh und dem Fachbereich Kultur der Stadt zu Weihnachten Kultur – Pakete zum Verschenken geschnürt. Sie können im ServiceCenter der Gütersloh Marketing erworben werden. Zur Wahl stehen Aufmerksamkeiten für „Kultur-Genießer“, ein Paket unter der Überschrift „Kultur in Bewegung“ sowie „Kinder – Kultur – Päckchen“ für die kleinen Kultur – Fans. In Zeiten von geschlossenen Kultureinrichtungen verheißen die Geschenksets Vorfreude auf zukünftige kulturelle Erlebnisse und sorgen sicherlich für strahlende Augen bei Kulturfreunden unterm Weihnachtsbaum. Alle Kultur-Pakete enthalten, neben heimatlichen Produkten, einen Theater – Gutschein mit Wert nach Wahl. So besteht das Genießer – Paket aus einem Kaffeebecher, einem Päckchen Stadtkaffee oder wahlweise Isselhorster Bohne und einem Theatergutschein.

Es ist ab 12,50 Euro zzgl. des Gutscheinwerts erhältlich. Unter dem Motto „Kultur in Bewegung“ bringen ein Gutschein für eine Themen – Stadtführung nach Wahl, ein Turnbeutel mit Gütersloh – Schriftzug und eine Postkarte mit Heimatmotiv die Kulturhungrigen schon für 15 Euro zzgl. Theater – Gutscheinwert in Bewegung. Die Jüngsten erkunden die Stadt mit dem Kinder – Kultur – Päckchen auf spielerische Weise: Das Gütersloher Brettspiel und ein Schlüsselanhänger aus Gurtband sowie ein Bastelbogen der Gütersloher Kinderkultur – Figur Kultur ergänzen den Theatergutschein, der für zahlreiche Kinder – Vorstellungen ein gelöst werden kann. Das Geschenkpaket für Kinder kann für 30 Euro zzgl. des Gutscheinpreises erworben werden. Alle drei Kultursets sind schön verpackt und zu einem vergünstigten Paketpreis erhältlich. Neben den Kultur- Paketen sind im ServiceCenter der GTM weitere Geschenksets mit einer bunten Auswahl an Heimatprodukten erhältlich – jedes auch individuell zusammenstellbar