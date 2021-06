Kreis Lippe verschenkt Kinderbücher und Spiele in Brailleschrift im Kreisgebiet

Kreis Lippe. Im Kreis Lippe leben etwa 1.040 blinde und sehbeeinträchtigte Menschen. Eine gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen Leben ist wichtig und sollte selbstverständlich sein. „Dies war auch eines der Wünsche im Forderungskatalog von Menschen mit Behinderungen, der im vergangenen Jahr an Landrat Dr. Lehmann übergeben wurde. Diesen Wunsch wollen wir gern erfüllen und hoffen, dass das Angebot gut angenommen wird“, wünscht sich die Inklusionsbeauftragte des Kreises Lippe Monika Heel.

Bei den Büchern handelt es sich um drei Kinderbücher für unterschiedliche Altersstufen, eines davon ist gleichzeitig auch in leichte Sprache übersetzt, sowie Spiele, beispielsweise UNO, mit Brailleaufdruck und Holzzahlen und Buchstaben, um die Brailleschrift zu erlernen. In der Bücherspende ist auch „Die kleine Raupe Nimmersatt“ in Brailleschrift enthalten. Monika Heel erklärt hierzu: „Das ist eines der schönsten Bücher, die mir je in die Hände gekommen ist. Jedes Exemplar ist handgefertigt und mit unterschiedlichen Materialien beklebt, damit blinde Personen genau erfühlen können, durch welches Lebensmittel sich die Raupe gerade durchfrisst und wie ihr Umfang wächst.“ Die Bücher und Spiele sind für Kinder gedacht, aber auch für blinde Eltern oder Großeltern, die ihren Kindern oder Enkelkindern vorlesen möchten.

Eins der ersten Pakete wurde am Donnerstag, 17. Juni 2021, an die Stadtbücherei Detmold übergeben. Die Bibliotheksleitung Manuela Kohl freut sich sehr über die Spende: „Damit haben wir auch eine Möglichkeit, dieser Zielgruppe in der Bibliothek ein adäquates Angebot zu machen und, soweit möglich und gewünscht, weitere passende Angebote zu entwickeln.“ Sechs weitere Büchereien im Kreisgebiet bekommen ebenfalls solch ein Paket.

Teilnehmende Büchereien, Kinderbücher in Brailleschrift, Spiele mit Brailleschrift inklusive Kontaktdaten



1. Gemeinde Leopoldshöhe

Kontakt: Frau Koppmann, Tel.: 05208/991-330, k.koppmann@leopoldshoehe.de

2. Stadt Barntrup

Kontakt: W. Franz, 05263-409119, buecherei@barntrup.de

3. Gemeinde Schlangen (Nur Raupe Nimmersatt)

Kontakt: Ulrike Knickmann, U.Knickmann@gemeinde-schlangen.de

4. Stadt Detmold

Kontakt: Katja Blume, Tel.: 0 52 31 / 30 94 17, k.blume@detmold.de

5. Stadt Lage

Kontakt: 05232 – 601 420

6. Bad Salzuflen

Kontakt: Fr. Allert, E.Allert@bad-salzuflen.de, Stadtbuecherei@Bad-Salzuflen.de

7. Stadt Blomberg

Kontakt: u.schmitt@blomberg-lippe.de