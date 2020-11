Kranzniederlegung in besonderer Stille

Paderborn. Am vergangenen Sonntagvormittag legte Bürgermeister Michael Dreier anlässlich des Volkstrauertages am Mahnmal am Busdorfwall einen Kranz nieder. Ihn begleitete Oberstleutnant Marco Maulbecker, Kommandeur des Panzerbataillons 203, das Patenbataillon der Stadt Paderborn.

Die Niederlegung erfolgte im stillen Rahmen. „Auch wenn wir in dieser herausfordernden Zeit nicht wie gewohnt zusammenkommen können, ist es uns wichtig, der Opfer von Krieg, Terror und Gewaltherrschaft zu gedenken und ein Zeichen für den Frieden und die Freiheit aller Menschen zu setzen“, erklärte Dreier. Es sei keine Selbstverständlichkeit, dass wir seit 75 Jahren in Frieden leben. „Jeder einzelne kann seinen Beitrag dazu leisten, dass dies auch in Zukunft so bleibt“, so der Bürgermeister.

Aufgrund der aktuellen Situation war die geplante Veranstaltung am Mahnmal abgesagt worden. Michael Dreier hatte die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Paderborn daher bereits im Vorhinein zum stillen Gedenken an diesem Tag aufgerufen.

Mit dem Mahnmal am Busdorfwall wird unter anderem der 827 Opfer der Bombenangriffe auf Paderborn gedacht. Der letzte und schwerste Angriff erfolgte kurz vor Kriegsende am 27. März 1945. Ein großer Teil der Stadt wurde an diesem Tag zerstört, viele Paderbornerinnen und Paderborner verloren ihr Leben.