„Kosmos Wissenswerkstadt“ nur noch bis 31. Januar

Letzte Chance für Besuch der Ausstellung in der Volksbank-Lobby am Kesselbrink

Bielefeld. Wie sieht der „Kosmos Wissenswerkstadt“ aus? Einen Vorgeschmack auf Bielefelds kommendem innovativen Begegnungsort für Wissenschaft und Stadtgesellschaft lässt sich noch bis Mittwoch, 31. Januar 2024, holen. So lange läuft noch die Vorschau-Ausstellung „Kosmos Wissenswerkstadt“ in der Lobby der Volksbank Bielefeld-Gütersloh am Kesselbrink.

Es gibt einen Blick darauf, wie sich die ehemalige Bielefelder Stadtbibliothek in unmittelbarer Nachbarschaft der Volksbank bis zur Eröffnung im kommenden Sommer verwandeln wird. Die Wissenswerkstadt Bielefeld entsteht direkt am zentralen Jahnplatz auf 2.800 Quadratmetern in einem historischen und zum Teil denkmalgeschützten Bürogebäude, das derzeit saniert und komplett umgebaut wird. Bielefeld Marketing betreibt die Wissenswerkstadt später im Auftrag der Stadt.

Veranstaltungen, Seminare und Workshops rund um Themen aus Wissenschaft und Forschung sollen bald Lust auf Neugier und Wissen machen. Auf 200 Quadratmetern entsteht außerdem als Herzstück des Gebäudes eine große Kreativmeile mit öffentlichen Werkstätten samt 3D-Druckern, Holzbearbeitung und Textildruck. Es gibt mehrere Ausstellungsflächen und weitere Angebote – darunter ein Podcast-Studio in einem ausgedienten Bank-Tresor im Keller des Gebäudes, das auch einmal die Kreissparkasse Bielefeld beherbergt hat. Im Erdgeschoss wird die Bielefelder Tourist-Information sowie eine Gastronomie einziehen.

Da Vincis Visionen und eine „Theorie von allem“

In der Volksbank-Lobby sind auch bereits Beiträge der Hochschule Bielefeld (HSBI) zu sehen, die mit eigenen Angeboten in die Wissenswerkstadt einziehen wird. Dazu gehören Exponate der „DA VINCI“-Sammlung des HSBI-Fachbereichs Ingenieurwissenschaften und Mathematik. Studierende setzen hier technische Ideen von Leonardo Da Vinci in die Realität um. Die Visionen des Renaissance-Künstlers sind ab Sommer täglich und kostenlos in der Wissenswerkstadt zu sehen.

Vermisst werden im „Kosmos Wissenswerkstadt“ könnte die Universität Bielefeld. Diese wird ebenfalls in der Wissenswerkstadt mit einziehen und Angebote der renommierten „teutolabs“ für Kinder und Jugendliche mitbringen. Allerdings ist die Universität noch nicht Ausstellung vertreten, die bereits im vergangenen August eröffnet wurde.

Der Eintritt in die Volksbank-Lobby ist kostenfrei. Öffnungszeiten: montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr.