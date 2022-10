Kindermusikfestival zum Abschluss der Michaeliswoche

Übersicht Bühnenprogramm

11 Uhr ICH & HERR MEYER

Das Musikerduo aus Berlin spielt deutschlandweit ihr buntes Showprogramm und ist dabei immer bis in die nicht vorhandenen Haarspitzen motiviert. Bei ihrer Bühnenshow für die ganze Familie kommen alle Zuhörer*innen auf ihre Kosten. In ihren Songs mixen ICH & HERR MEYER verschiedenste Stile: von Popmusik der 80er Jahre, Rap oder Reggae-Beats bis hin zu Singer-Songwriter. Bereits vier Mal waren sie mit ihren Songs in der KIKA-Sendung „SingAlarm“ vertreten. Ihre Live-Konzerte bieten Raum für gemeinsames Tanzen und Singen, aber auch für die leiseren Klänge und Themen.

12:30 Uhr Raketen Erna

Die musikalischen Welt(raum)forscher*innen von Raketen Erna haben nach ihrem erfolgreichen Debüt-Album „Bouletten Beats“ schon zwei weitere Alben rausgebracht: „Mir doch egal, ich lass das jetzt so“ und „Der Erna ihr dritter Streich“. Schnell wurde auch der KIKA auf das Berliner Kinderrock-Trio aufmerksam und lud sie bereits zwei Mal für das Format „SingAlarm“ ein. Raketen Erna haben sich mit ihrem Genre-Spagat mit Elementen aus Pop, Rock, Ska und Jazz einen ausgezeichneten Ruf als Live-Band erspielt, die Kinder und Erwachsene gleichermaßen begeistert.

14 Uhr Johannes Kleist

Kindgerecht, fantasievoll, bewegungsanregend und sofort zum Mitsingen und Mitspielen geeignet – das ist die Musik von Johannes Kleist. Hunderte Live-Konzerte in ganz Deutschland hat der Kinderliedermacher schon gegeben. Die Leidenschaft für Musik und der Spaß, sein Publikum zu begeistern, treiben den Kinderlied-Erfinder und Diplom-Pädagogen an. So entstanden kunterbunte, interaktive Mitmachkonzert-Programme mit Liedern wie „Wi-Wa-Wackelzahn“ und „Gemischte Tüte“. Bei seinen Konzerten sind die Kinder die Stars.

15:30 Uhr Volker Rosin

Unzählige Kinder haben ihre ersten musikalischen Erfahrungen mit Volker Rosins Liedern gemacht. Bekannte Hits wie „Der Gorilla mit der Sonnenbrille“, „Das singende Känguru“ und „Das Lied über mich“ wurden von ihm geschrieben. Der Düsseldorfer Kinderliedermacher kann auf über 40 Jahre Bühnenerfahrung und 5.000 Konzerte zurückblicken und darf sich über rund 6 Million verkaufte Tonträger und 850.000 Spiel- und Liederbücher freuen. Fünf goldene Schallplatten und zahlreiche Platzierungen in den deutschen Charts zeugen von seinem Erfolg. Seit 2005 ist die von ihm mitkonzipierte Sendung „TanzAlarm“ eine der erfolgreichsten Eigenproduktionen des Kindersenders KIKA. Volker Rosin versteht sich als Entertainer, der seine kleinen Fans ernst nimmt und durch gemeinsames Singen und Tanzen ein mitreißendes Konzerterlebnis schafft.