Paderborn. Am Donnerstagmorgen, 15. Oktober, hat das Gesundheitsamt des Kreises Paderborn die Schließung des vier Gruppen starken Kindergartens Lüthenweg in Wewer angeordnet. Der Coronatest einer Erzieherin war positiv ausgefallen. Alle Kinder und Erzieherinnen wurden daraufhin vorsorglich bis einschließlich 23. Oktober in Quarantäne geschickt. Bis dahin bleibt der Kindergarten geschlossen.