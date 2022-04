Kinder gestalten Fensterbilder – Bürgerkiez initiiert Ausmal-Aktion für friedliche Ostern

Gütersloh. Flagge zeigen für Herzlichkeit und Frieden: Das ist das Ziel der vom Weberei-Team initiierten Osteraktion für Gütersloher Kinder. Im Eingangsbereich zum Weberei Bistro liegen derzeit Ausmalbilder mit Oster- und Friedensmotiven aus. „Nach unserer Weber-Ei-Aktion im letzten Jahr rufen wir dieses Jahr alle Gütersloher Kinder auf, unseren herzlichen Kiez-Hasen oder unser Friedens-Weber-Ei bunt zu gestalten und ins Außenfenster zu hängen. Damit demonstriert Gütersloh sein Herz für friedliche Ostern„, erläutert Weberei-Chef Steffen Böning die Aktion. Während der Osterfeiertage haben die Kinder aus Gütersloh und Umgebung mit der Aktion die Gelegenheit, kreativ zu werden gegen Kaltherzigkeit und Gewalt. In Krisenzeiten können junge Menschen so ihren Beitrag zu einer solidarischen Gemeinschaft leisten, in der aufeinander achtgegeben wird. www.weberei.de