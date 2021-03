Kinder aus sieben Schulen sammeln Abfall aus der Landschaft

Gütersloh. Flaschen, Verpackungen, eine alte Zeitung, ein Telefonbuch und ein Paar Socken: Die 14 Schülerinnen und Schüler der Klasse 4a der Grundschule Neißeweg haben einige kuriose Entdeckungen beim Gütersloher Schulputz gemacht. Die Aktion, bei der Schulklassen achtlos fallengelassenen Müll im Umfeld ihrer Schule einsammeln, wird seit 2004 vom städtischen Fachbereich Umweltschutz organisiert und mit Unterstützung der Stadtreinigung an Gütersloher Schulen durchgeführt.

Voller Tatendrang waren die Mädchen und Jungen der 4a am Morgen ausgeströmt, um Abfall einzusammeln – ausgerüstet mit Handschuhen und Müllsäcken. Insgesamt waren von der Grundschule Neißeweg rund 190 Schülerinnen und Schüler unterwegs. Die Bildungseinrichtung ist eine von sieben Gütersloher Schulen, die sich mit insgesamt 710 Kindern bei der ersten Schulputz-Aktion in diesem Jahr beteiligt haben. Die Ausbeute an Abfall wird am Ende des Tages vom Fachbereich Stadtreinigung an den Schulen abgeholt und fachmännisch entsorgt. Insgesamt wurden 28 Säcke Müll beim Schulputz gesammelt, das entspricht etwa 340 Kilogramm Abfall. „Die Sammelmenge liegt bei diesem Projekt eher im mittleren Bereich“, erklärt Werner Gerdes, Abfallberater bei der Stadt Gütersloh und Organisator der Aktion. „Darauf liegt aber auch nicht der Fokus. Vielmehr lernen die Kinder Inhalte und Werte des Umwelt- und Naturschutzes kennen und verbessern aktiv das Aussehen ihres Schulumfelds.“ Und auch im Schulunterricht kommt das Thema Abfallentsorgung im Anschluss in den Lehrplan.