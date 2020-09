Kiez-Jazz feiert im September Premiere

Gütersloh. Das Bürgerkiez-Team um Steffen Böning ist bekannt für die Etablierung von unterschiedlichsten spannenden Kulturformaten in Gütersloh. Die jüngste Entwicklung in der Weberei ist daher ein Jazz-Format: Kiez-Jazz heißt die neue Konzertreihe, deren Premiere am 15. September stattfindet und die vom Fachbereich Kultur der Stadt unterstützt wird. Gitarrist Ansgar Specht, der die Reihe inhaltlich entwickelt hat, freut sich über die neue Aufmerksamkeit für die regionale Szene: „Ich bin sehr froh darüber, dass sowohl die Stadt als auch die Weberei sich so offen für Neues zeigen.“ Beim Kiez-Jazz soll diese Art von Musik in ihrer ursprünglichen Form präsentiert werden, für jedermann zugänglich, verständlich und anfassbar – und bei jeder Ausgabe mit interessanten Musikern aus der Jazz-Szene. „Als Kunstform ist Jazz natürlich etabliert, doch eigentlich kommt diese Musik ja von der Straße. Die Weberei mit ihrer rustikalen Atmosphäre bietet den idealen Rahmen für eine spannende Konzert-Erfahrung“, erklärt Jana Felmet, Programmleitung in der Weberei.

Bereits bei der ersten Ausgabe im September sind drei hochkarätige Musiker mit dabei: Der renommierte Pianist Jens Schöwing aus Bremen ist seit 35 Jahren als professioneller Keyboarder, Komponist und Arrangeur in Sachen Jazz, Rock, Weltmusik, Theater und Kabarett live und auf Tonträger zu hören. Der Schlagzeuger Udo Schräder zählt zu den am häufigsten gebuchten Drummern in Norddeutschland, ist Mitglied in mehreren namhaften Bands und arbeitet außerdem als Schlagzeuglehrer. Reinhard Glowazke (Bass) ist ebenfalls in einigen Bands aktiv und hat bereits mehrere eigene Tonträger veröffentlicht.

Der Einlass beginnt um 19:30 Uhr, Start ist um 20:00 Uhr. Tickets gibt es an der Abendkasse. Die Veranstaltung wurde in den großen Saal der Weberei verlegt, um Abstands- und Hygienemaßnahmen einhalten zu können.