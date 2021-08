Jetzt für Hackathons der FH Bielefeld anmelden

Im Rahmen des Fachkongresses „Digitale Innovationen für eine nachhaltige Entwicklung“ veranstaltet die FH Bielefeld zwei Hackathons: In diesen kollaborativen Soft- und Hardwareentwicklungsveranstaltungen werden in einem bestimmten Zeitraum kreative Ideen und Konzepte für verschiedene Aufgabenstellungen gesucht.

Bielefeld (fhb). Im Rahmen des Fachkongresses „Digitale Innovationen für eine nachhaltige Entwicklung“ veranstaltet die Fachhochschule (FH) Bielefeld zwei Hackathons. Alle Interessierten können sich online anmelden. Vorerfahrungen werden nicht benötigt, zum Start gibt es eine Einführung durch Mentorinnen und Mentoren, die allen Teilnehmenden begleitend zur Seite stehen. Die Ergebnisse des Hackathons werden am 18. November auf dem Fachkongress präsentiert und per Livestream übertragen.

Computerspiel entwickeln

Beim Hackathon „Escape the crazy Fachhochschule“ soll ein Computerspiel entwickelt werden. Die einzige Voraussetzung für die Teilnahme: Interesse an technischen Lösungen und Begeisterung, an softwarenahen Entwicklungsprozessen mitzuarbeiten. Auch Personen mit Erfahrungen in Design oder Kunst können ihre Fähigkeiten bei der Erstellung der Spiele einbringen. Bis zum 19. September ist es möglich, sich für den Hackathon „Escape the crazy Fachhochschule“ online anzumelden.

Aktuelle Herausforderungen im Schnittbereich der Forschungsgebiete Gesundheit, Soziales und Technologie

Ein weiterer Hackathon wird vom CareTech OWL mit Unterstützung durch das Digitalisierungsbüro der Stadt Bielefeld durchgeführt. Externe Partner können sich aktuell noch beim CareTech OWL mit Herausforderungen und Problemstellungen aus der Praxis der gesundheitlichen und sozialen Versorgung sowie Unterstützung melden, zu denen Konzepte und Lösungen für zukunftsfähige Entwicklungen in den Überschneidungsgebieten von Gesundheit, Sozialem und Technologie benötigt werden. Auch hier sind alle Interessierten dazu eingeladen, mit kreativen Ideen und Fähigkeiten im Hackathon innovative Lösungsansätze zu entwickeln. Eine Registrierung für diesen Hackathon ist noch bis zum 17. Oktober möglich.

Mehr Informationen unter https://www.fh-bielefeld.de/forschung/fachkongress-digitale-innovation-2021/hackathon