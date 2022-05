Jetzt auch gynäkologische Operationen mit Unterstützung des OP Roboters

Gütersloh. „Vor allem bei hochpräzisen gynäkologischen Eingriffen ist der Roboter eine große Unterstützung“, berichtet Dr. Wencke Ruhwedel, Chefärztin der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe am Klinikum Gütersloh. Mithilfe eines fluoreszierenden Farbstoffs wird beispielsweise von Krebs befallenes Gewebe während der Operation identifiziert. Bei der Entfernung des Gewebes unterstützt der Roboter die Operateure optimal: „Mit seiner hochauflösenden Bildgebung in 3D und der 10-fachen Vergrößerung sorgt er für eine bessere Sicht des operierenden Arztes,“ erklärt Dr. Ruhwedel. „Dies ermöglicht uns eine genauere und damit für die Patientin schonendere Operation.“

Operationen mit dem da Vinci-Roboter erfolgen minimalinvasiv, das heißt, es werden nur kleine Schnitte benötigt, um die Operationsinstrumente in den Körper einzuführen. Diese sogenannte Schlüssellochtechnologie kommt in der gynäkologischen Klinik des Klinikum Gütersloh seit Jahren erfolgreich zum Einsatz. Der neue OP-Roboter optimiert aufgrund seiner großen Präzision dieses Verfahren. So werden die Hand- und Fingerbewegungen des Operateurs über eine Konsole millimetergenau auf die Operationsinstrumente übertragen. Auch das macht diese Operationstechnik besonders gewebeschonend und reduziert den Blutverlust. So haben die Patientinnen nach der OP geringere Beschwerden und genesen schneller. Die vier Roboterarme besitzen einen größeren Bewegungsradius als die menschliche Hand. Dadurch können nun Bereiche minimalinvasiv operiert werden, die mit einer Laparoskopie (herkömmliche minimalinvasive Bauchchirurgie) nicht erreicht werden konnten.

Geeignet ist das robotergestützte Operationsverfahren für zahlreiche gynäkologische Eingriffe. „Wir planen den Einsatz der OP-Robotik vor allem bei onkologisch-gynäkologischen und komplexen urogynäkologischen Operationen“, so Dr. Ruhwedel. „Insbesondere in letzterem Bereich erweitert der da Vinci-Roboter unser OP-Spektrum noch einmal deutlich.“ Das freut auch Maud Beste, Geschäftsführerin des Klinikum Gütersloh: „Unser Ziel war es von Anfang an, dass möglichst viele unserer Patientinnen und Patienten von dem neuen OP-Roboter profitieren können. Mit den Fachbereichen der Urologie, Viszeralchirurgie und jetzt auch der Gynäkologie bieten wir nun ein breites Spektrum an robotergestützten Operationen an.“

Terminhinweis:

Für interessierte Ärztinnen und Ärzte, die sich den OP-Roboter nicht nur aus der Nähe anschauen, sondern ihn auch selbst im Simulator bedienen möchten, bietet das Klinikum Gütersloh eine Fortbildungsveranstaltung am 7. Mai 2022 von 10.00 bis 13.00 Uhr, Anmeldungen an:urologie@klinikum-guetersloh.de