Japanisches Wochenende bei der Volkshochschule

Paderborn. In die faszinierende Welt der japanischen Kultur können Interessierte am Wochenende vom 9. und 10. April bei der Volkshochschule Paderborn eintauchen: Die muttersprachliche Trainerin Hiroko Watanabe-Schmidt bietet ihren Teilnehmenden am Samstag und Sonntag dabei gleich drei Höhepunkte: Am ersten Tag werden die Teilnehmenden gemeinsam Sushi zubereiten und genießen.

Am Nachmittag erleben alle dann die „gute alte Zeit“ Japans mit traditionellem Origami, Kimonos und anderen kulturellen Traditionen und Besonderheiten. Am zweiten Kurstag gibt es nach der gemeinsamen Zubereitung von Ramen und Gyoza (Teigtaschen) aus erster Hand Tipps zum Reisen in Japan sowie einfache Grundlagen der japanischen Sprache, um vor Ort leichter zurechtzukommen.

Anmeldungen nimmt die vhs Paderborn unter Tel. (0 52 51) 88-14300, per E-Mail an vhspaderborndeoder über www.vhs-paderborn.de entgegen.