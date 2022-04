Jan Altersten ins Group Management Committee von Bertelsmann berufen.

CEO von Arvato Financial Solutions mit internationaler unternehmerischer Erfahrung Künftig 22 Mitglieder acht verschiedener Nationalitäten im Top-Führungsgremium.

Gütersloh. Jan Altersten, CEO von Arvato Financial Solutions, zieht in das Group Management Committee (GMC) von Bertelsmann ein. Er wurde vom Vorstand des internationalen Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmens mit Wirkung zum 1. Juni 2022 in das Gremium berufen. Ihm werden dann 22 Top-Führungskräfte acht verschiedener Nationalitäten angehören. Das Group Management Committee berät und unterstützt den Vorstand in wichtigen Fragen der Konzernstrategie und -entwicklung.

Bertelsmann-CEO Thomas Rabe sagte: „Ich begrüße Jan Altersten im Group Management Committee von Bertelsmann und freue mich auf die noch intensivere Zusammenarbeit mit ihm. In seinen Führungsfunktionen bei Arvato Financial Solutions hat er die Internationalisierung und Digitalisierung der Solution Group vorangetrieben und das Wachstumsgeschäft ‚Kauf auf Rechnung‘ kräftig ausgebaut. Das GMC freut sich auf die Impulse, die er nun auch diesem strategisch wichtigen Gremium geben wird.“

Jan Altersten hat am 1. Januar 2021 als CEO die Führung von Arvato Financial Solutions übernommen. Er war 2013 als Chief Commercial Officer Nordics in die Dienste von Arvato eingetreten. Ein Jahr später wurde er zum CEO Nordics berufen und stieg in die weltweite Geschäftsleitung von Arvato Financial Solutions auf. 2016 folgte die Ernennung zum President B2C Finance & Collection Nordics. Vor seinem Wechsel zu Bertelsmann hatte Altersten verschiedene Führungsaufgaben in der Finanzdienstleistungsbranche übernommen. Sowohl während seines Studiums der Rechtswissenschaften an der Universität in Stockholm als auch danach war er als selbstständiger Unternehmer tätig. 2006 verkaufte er seine Kanzlei.

Dem Group Management Committee von Bertelsmann gehören folgende Mitglieder an:

Thomas Rabe (Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann und Chief Executive Officer der RTL Group)

Núria Cabutí (Chief Executive Officer von Penguin Random House Grupo Editorial)

Matthias Dang (Co-Chief Executive Officer von RTL Deutschland)

Markus Dohle (Chief Executive Officer von Penguin Random House)

Elmar Heggen (Chief Operating Officer und Deputy Chief Executive Officer der RTL Group)

Rolf Hellermann (Finanzvorstand von Bertelsmann)

Immanuel Hermreck (Personalvorstand von Bertelsmann)

Dirk Kemmerer (Chief Executive Officer der Bertelsmann Printing Group)

Kay Krafft (Chief Executive Officer der Bertelsmann Education Group)

Annabelle Yu Long (Managing Partner von Bertelsmann Asia Investments)

Hartwig Masuch (Chief Executive Officer von BMG)

Madeline McIntosh (Chief Executive Officer von Penguin Random House U.S.)

Shobhna Mohn (Chief Strategy Officer von Bertelsmann Investments)

Jennifer Mullin (Chief Executive Officer von Fremantle)

Gail Rebuck (Group Creative Coordinator)

Bernd Reichart (Ehemaliger Chief Executive Officer von RTL Deutschland)

Stephan Schäfer (Co-Chief Executive Officer von RTL Deutschland)

Frank Schirrmeister (Chief Executive Officer von Arvato Supply Chain Solutions)

Karin Schlautmann (Executive Vice President Corporate Communications von Bertelsmann)

Nicolas de Tavernost (Chairman des Executive Board der Groupe M6)