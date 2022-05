Internationales Musikbox- und Straßenkreuzer-Festival in der Ostwestfalenhalle in Verl Kaunitz am 28. u. 29.Mai 2022

Wir sind wieder da: nach 2 Jahren Entzug versammeln sich Hunderte von amerikanischen Oldtimern aller Baujahre bis 1977 am 28. & 29.Mai an der Ostwestfalenhalle in Verl-Kaunitz wieder zum Musikbox- und Straßenkreuzer-Festival .

Verl-Kaunitz. Man fühlt sich wieder in die Zeit des Wirtschaftswunders versetzt, als das Benzin bezahlbar und die Welt noch in Ordnung war.

Auf die Teilnehmer wartet eine fantastische Zeitreise in die 50´s : mit Deutschlands größtem fahrbaren Automuseum, dem großen US-Oldtimer-Treffen (zuletzt an die 3000 Oldies), jeder Menge schöner und einzigartiger Dinge aus den letzten 70 Jahren zum Bestaunen und Kaufen und das alles in einer Atmosphäre, die den Besucher glauben macht, jeden Augenblick den King persönlich zu treffen.

Wie immer wird auch dieses Mal wieder ein großes Live-Programm die Besucher erwarten, mit oder ohne altes Auto gibt es zwei Tage voller Spaß, man trifft sich zu Benzingesprächen und Musikbox-Fachsimpeleien und um einfach nur die authentische Atmosphäre zu geniessen.

Wir freuen uns auf jede Menge Rock´n´Roll – Musik der Spitzenklasse: die Velvet Candles aus Barcelona sind dabei, die Downhomers aus Kassel, Danny & The Chicks sowie die Newtones aus Italien…

Dazu leckeres Essen für jeden Geschmack und den großen 50er Jahre-Markt, auf dem es alles zu kaufen und zu bestaunen gibt, was die 50´s ausmacht : alte Musikboxen, Ersatzteile, Automaten, Literatur, Kleidung, Neon-Art, bunter Kleinkram, Schallplatten, der Rock´n´Roll-Frisiersalon und und und…

Die Öffnungszeiten : Sa geht es ab 10h los mit offenem Ende, am Sonntag wie immer von 10-18h.

US-Cars bis Bj. 76 incl. 2 Personen dürfen gratis auf das Gelände, Europäer bis Bj. 1969 ebenfalls (Modellreihen die erstmals 1969 und weitere Jahre unverändert gebaut wurden, auch, wenn sie geringfügig jünger sind) . Neuere Fahrzeuge können aus Platzgründen leider nicht mehr auf das Gelände, bekommen aber einen gesondertes Areal.

Weitere Infos gibt´s unter 00357/97692463 , auf der Website https://thejukin50s.club und per E-mail: seeburg19@icloud.com