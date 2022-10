Interaktives Werkzeug zu Strukturdaten ausgezeichnet

Regioboard holt 3. Platz beim Award für innovative Wirtschaftsförderung

Bereits seit 2008 veröffentlicht die pro Wirtschaft GT einen Bericht zu Strukturdaten im Kreis Gütersloh. Das Regioboard macht diese Daten zum Wirtschaftsstandort nun interaktiv und lässt eigene Auswahlen und Vergleiche zu. Was bislang ein (Online-)Dokument mit Graphen und erklärenden Texten war, wird dank des Regioboards nun zum klickbaren Werkzeug. Nutzer können selbst in verschiedenen Kategorien Zeiträume und Werte auswählen und so die Daten vergleichen und ablesen, die sie interessieren. Im Regioboard finden sich zudem Hilfen und Erklärungen zu den Werten und wie sie zustande kommen.