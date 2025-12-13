Innenstadt-Adventskalender 2025 startet mit 36 Geschäften in Gütersloh

Rabatte, Geschenke und tägliche Aktionen vom 1. bis 24. Dezember

Gütersloh. DER INNENSTADT-ADVENTSKALENDER 2025 bringt auch in diesem Jahr wieder festliche Stimmung in die Gütersloher Innenstadt. Mit Unterstützung zahlreicher lokaler Akteur*innen verwandelt Gütersloh Marketing (gtm) die City vom 1. bis zum 24. Dezember in einen lebendigen Adventskalender. Täglich warten ein bis zwei besondere Adventsaktionen auf die Besucher*innen – angeboten von ortsansässigen Einzelhändler*innen, Gastronom*innen und Dienstleister*innen.

Insgesamt 36 Geschäfte nehmen 2025 teil und überraschen ihre Kund*innen mit kleinen Geschenken, attraktiven Rabatten und weiteren besonderen Angeboten. Erstmals ist in diesem Jahr die Parfümerie Pieper mit dabei.

Ab dem Beginn der Adventszeit können Besucher*innen in den Schaufenstern der teilnehmenden Geschäfte die Ziffern 1 bis 24 entdecken – als Plakate oder als leuchtende Würfel. Sie markieren, an welchem Datum die jeweilige Adventskalenderaktion stattfindet.

Alle Informationen zu den Geschäften und ihren Aktionen sind zusätzlich in der Broschüre zum Innenstadt-Adventskalender zusammengefasst. Diese ist kostenlos in der Tourist-Information der gtm (Berliner Straße 63), in vielen Geschäften der Innenstadt sowie als Download unter www.guetersloh-marketing.de erhältlich.

Der Innenstadt-Adventskalender 2025 soll die Vorfreude auf Weihnachten steigern, die Adventszeit in Gütersloh noch stimmungsvoller gestalten und gleichzeitig einen wichtigen Impuls für den lokalen Handel setzen. Die Aktion bietet Besucher*innen einen zusätzlichen Anreiz, die Einkaufsmöglichkeiten in der Innenstadt zu nutzen und damit die Geschäfte vor Ort zu unterstützen.