Infoveranstaltung zum praxisintegrierten Studium am Campus Minden am 23. Februar

Theorie und Praxis im Wechsel

Minden. Das praxisintegrierte Studium ist ein besonderes Studienmodell der Fachhochschule Bielefeld am Campus Minden: Die Studierenden sind über die gesamte Studiendauer in einem Unternehmen beschäftigt und erhalten eine Vergütung. Es wechseln sich Praxisphasen im Unternehmen über elf Wochen mit Theoriephasen an der Hochschule über zwölf Wochen ab. So werden theoretische Wissensvermittlung und praktische Anwendung miteinander verzahnt. Absolventinnen und Absolventen haben hervorragende Karrierechancen, da sie bereits während des Studiums als qualifizierte Fachkräfte eingesetzt werden.

Die praxisintegrierten, ingenieurwissenschaftlichen Studiengänge zeichnen sich durch kleine Studiengruppen und individuelle Betreuung aus. Für Erstsemester bietet der Campus Minden eine Einführungsphase an, für höhere Semester begleitende Tutorien. Seit 2020 etabliert sich der Master-Studiengang „Integrierte Technologie- und Systementwicklung“ als Anschlussmöglichkeit, da er auch in Teilzeit studiert werden kann.

Am Donnerstag, 23. Februar, in der Zeit von 16 bis 17 Uhr stellen die Studiengangsleitungen die drei praxisintegrierten Bachelor-Studiengänge Elektrotechnik, Maschinenbau und Wirtschaftsingenieurwesen auf dem Campus Minden vor. Studieninteressierte erfahren, wie sie einen Kooperationsbetrieb finden und welche Studienvoraussetzungen bestehen. Anschließend können bis 18 Uhr persönliche Kontakte zu einigen kooperierenden Unternehmen geknüpft werden.

Diese Unternehmen freuen sich auf Gespräche vor Ort:

ABB (Minden)

adp MERKUR GmbH (Espelkamp)

Fr. Jacob Söhne GmbH & Co. KG (Porta Westfalica)

Herbert Kannegiesser GmbH (Vlotho)

IMA Schelling Deutschland GmbH (Lübbecke)

Ingenieurbüro Schröder & Partner (Bielefeld)

ISR – Ingenieurbüro Schlegel & Reußwig GmbH (Lage / Lippe)

Kohlstädt GmbH (Vlotho)

Lenze SE (Aerzen bei Hameln)

Turck Electronics GmbH (Detmold)

WAGO GmbH & Co. KG (Minden)

Weber Maschinenbau GmbH Breidenbach (Werther / Breidenbach in Hessen)

Xylem Water Solutions Herford GmbH (Herford)

Interessierte können gern erste Bewerbungsunterlagen mitbringen, dies ist aber nicht verpflichtend.

Auf einen Blick:

Die Veranstaltung findet statt am Donnerstag, 23. Februar 2023, ab 16:00 Uhr auf dem Campus Minden, Gebäude B, Hörsaal B 50, Artilleriestraße 9, 32427 Minden.

Der Zugang zum Campusgelände ist zurzeit nur über den Eingang am THW an der Artilleriestraße möglich, Parkmöglichkeiten sind auf dem Parkplatz Drabertstraße vorhanden. Weiterführende Informationen sowie einen Anfahrtsplan finden Sie online unter www.fh-bielefeld.de/minden/pi-info