Impfangebote für Jugendliche ab 12 Jahren im Weser-Gymnasium Vlotho am 8. und 29. September 2021

Im Kreis Herford werden für Schülerinnen und Schüler ab 12 Jahren an einigen Schulen Impftage angeboten.

Herford. Auch in Vlotho wird am Mittwoch, 8. September 2021 von 8-15 Uhr zur (Erst-) Impfung und Mittwoch, 29. September 2021 von 8-15 Uhr zur (Zweit-) Impfung ein mobiles Impf-Team des Kreises Herford am Weser-Gymnasium, Prof.-Domagk-Str. 12 vor Ort sein.

An diesen Terminen können sich neben allen Schülerinnen und Schülern des Weser Gymnasiums und der Weser-Sekundarschule (ab 12 Jahren) auch Eltern, Geschwister und andere Personen (ab 12 Jahren) impfen lassen.

Eine Terminvereinbarung ist nicht notwendig. Dem Weser-Gymnasium Vlotho und der Weser-Sekundarschule Vlotho liegen bereits die notwendigen Vordrucke vor, die im Vorfeld von den impfwilligen Schülerinnen und Schülern ausgefüllt werden müssen. Unter 16-Jährige Personen müssen ein Einwilligungsdokument mit der Unterschrift eines Sorgeberechtigten vorlegen.

Ebenso müssen alle notwendigen Unterlagen die Unterschrift von mindestens einer sorgeberechtigten Person enthalten. Außerdem ist ein gültiger Ausweis und (wenn vorhanden) ein Impfpass mitzubringen. Alle Sorgeberechtigten haben die Möglichkeit, Ihr Kind zu dem Impftermin zu begleiten, dieses ist jedoch nach den aktuellen Impfvorschriften nicht erforderlich.

Hier noch ein zusätzlicher Hinweis: Wer das Impfangebot nicht am Weser-Gymnasium Vlotho wahrnehmen möchte und über 12 Jahre alt ist, kann auch weiterhin im Impfzentrum in Enger eine Impfung erhalten. Weitere Infos gibt es über die Internetseite des Kreises Herford unter www.kreis-herford.de/impftermine.