Im Marta mit … Philipp Bollmann

Dialogischer Rundgang im Marta Herford mit Kurator Philipp Bollmann

Herford. Am Sonntag, 17. 8., um 15 Uhr, lädt das Marta Herford zu einem dialogischen Rundgang mit Philipp Bollmann, Kurator der Sammlung Wemhöner, und Marta-Direktorin Kathleen Rahn ein. Besuchende haben dabei die Möglichkeit, exklusive Einblicke in die Ausstellung „Other People Think – Eine Auswahl aus der Sammlung Wemhöner“ und deren Hintergründe zu gewinnen (3,50 Euro zzgl. Eintritt, begrenzte Teilnehmer*innenzahl, Tickets online und an der Museumskasse).

Mit „Other People Think – Eine Auswahl aus der Sammlung Wemhöner“ zeigt das Marta die erste umfassende Ausstellung mit Werken aus der etwa 1800 Exponate zählenden Sammlung des Familienunternehmers Heiner Wemhöner in seiner Heimatstadt Herford. Rund 70 Werke von 25 Künstler*innen werden auf den ca. 1200 qm der Gehry-Galerien und im direkten Außenraum des Marta gezeigt. Die exklusive Auswahl, kuratiert von Marta-Direktorin Kathleen Rahn, versammelt Skulpturen, Malereien, Fotografien wie auch raumgreifende Videoinstallationen, die Themen wie Identität und Körperlichkeit, politische Ansätze als auch das sinnliche Erlebnis der Werke in der außergewöhnlichen Marta-Architektur in den Fokus stellen.

Heiner Wemhöners Sammeltätigkeit nahm in den späten 1990er-Jahren ihren Anfang und entwickelte sich über die Jahre zu einer intensiven und andauernden Beschäftigung mit der zeitgenössischen Kunst. Der Herforder Familienunternehmer ist dem Marta seit seiner Gründung als Gesellschafter und Sponsor sowie als Ehrenvorsitzender des Marta Freunde & Förderer e.V. eng verbunden. Um die Sammlung dauerhaft für die breite Öffentlichkeit sichtbar zu machen, eröffnet die Sammlung Wemhöner noch in diesem Jahr ihr Schaudepot auf dem Firmengelände in Herford sowie ein Kunst- und Kulturhaus in einem historischen Festsaal in Berlin Kreuzberg (Hasenheide 13), der über mehrere Jahre durch den Star-Architekten David Chipperfield restauriert und umgestaltet wurde.

Im dialogischen Rundgang mit Philipp Bollmann und Kathleen Rahn werden nicht nur ausgewählte Werke der Ausstellung und deren Hintergründe vorgestellt, auch die Entstehung und Entwicklung der Sammlung Wemhöner werden in der exklusiven Führung thematisiert. Darüber hinaus haben Besucher*innen die Möglichkeit, Fragen an die Kunst zu stellen und ins Gespräch zu kommen.

Philipp Bollmann studierte Kunstgeschichte und Geschichte an der Freien Universität Berlin. Seit 2008 ist er als Kurator an der Sammlung Wemhöner tätig. Er realisierte zahlreiche Ausstellungen und Publikationen der Sammlung und ist für ihre Pflege und wissenschaftliche Begleitung verantwortlich.

Die Ausstellung „Other People Think – Eine Auswahl aus der Sammlung Wemhöner“ ist noch bis zum 24. 8. 2025 im Marta Herford zu sehen. Begleitend ist ein Katalog mit Texten (dt./engl.) von Dr. Doris Krystof (Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen), Kathleen Rahn sowie zahlreichen Abbildungen im Kerber Verlag erschienen, gestaltet von Adeline Morlon.

Weitere Informationen unter www.marta-herford.de/kalender.