IHK: Phil Beckord von winklerswurst bester E-Commerce-Kaufmann-Azubi

Rheda-Wiedenbrück/Bielefeld. Phil Beckord von der winklerswurst GmbH & Co. KG aus Rheda-Wiedenbrück ist 2020 im Ausbildungsberuf Kaufleute im E-Commerce der beste Azubi in ganz Deutschland gewesen. Wolf D. Meier-Scheuven, Präsident der Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld (IHK), ehrte ihn jetzt in einer Videokonferenz mit Teresa und Klaus Winkler, Geschäftsführer der winklerswurst GmbH & Co. KG, und Erstgenannte auch Ausbilderin des Geehrten. IHK-Hauptgeschäftsführerin Petra Pigerl-Radtke nahm danach die Würdigung vor.

„Ich gratuliere Ihnen ganz herzlich zu Ihrer herausragenden Leistung“, richtete der IHK-Präsident bei der virtuellen Ehrung direkt das Wort an Phil Beckord, der zuvor seine Urkunde als Bundesbester per Post erhalten hatte. Die geplante Feier zu Ehren der besten Auszubildenden in der Bundesrepublik Deutschland beim Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) im Dezember vergangenen Jahres in Berlin musste aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden.

Insgesamt 207 bundesbeste Auszubildende aus den entsprechenden IHK-Berufen wurden für ihre hervorragenden IHK-Ausbildungsabschlüsse im Jahr 2020 vom DIHK geehrt. Sechs Azubis kommen allein aus Ostwestfalen. Ihnen gratulierten IHK-Präsident Wolf D. Meier-Scheuven und die IHK-Hauptgeschäftsführerin zunächst auf dem Postweg.

„Nicht nur die Bilanz der jungen Leute ist beeindruckend“, freute sich Meier-Scheuven. „Die Ergebnisse zeigen auch, wie wichtig unseren ostwestfälischen Unternehmen der qualifizierte Fachkräftenachwuchs aus den eigenen Reihen ist.“

Pigerl-Radtke ging in ihrer Würdigung darauf ein, dass Phil Beckord 93 Punkte von 100 möglichen in der Abschlussprüfung im Sommer 2020 erzielt habe. „Das ist ein herausragendes Ergebnis“, hob sie hervor, „zumal Sie die reguläre Ausbildungszeit um 12 Monate auf zwei Jahre verkürzt haben. Mit dieser Ausbildung haben Sie die perfekte Basis für Ihre berufliche Karriere geschaffen.“

In diesem Zusammenhang lobte sie auch das große Engagement des Betriebes, der geprüfter und anerkannter IHK-Ausbildungsbetrieb ist. „Die IHK motiviert ihre Mitgliedsunternehmen durch Ausbildungsberater, Ausbildungstouren und beispielsweise durch Ehrungen der besten Azubis immer wieder, in Ausbildung zu investieren. Denn die Azubis von heute sind die Fach- und Führungskräfte von morgen“, sagte Pigerl-Radtke.

„Wer selbst eine gute Ausbildung genossen hat, kann diese Erfahrung auch weitergeben“, betonte Geschäftsführerin und Ausbilderin Teresa Winkler. „Das ist schon seit 30 Jahren mein Ziel und meine Aufgabe.“ Seit mehr als zehn Jahren bilde winklerswurst im eigenen Betrieb aus. Beginnend mit Büro-, über Industriekaufleute und Fachkräfte für Lagerlogistik habe sich die Geschäftsführung entschieden, auch Kaufleute im E-Commerce auszubilden.

„Mit dem Azubi Phil Beckord haben wir genau den Richtigen gewählt. Durch seine Eigenständigkeit war sehr schnell klar, dass nicht wir, sondern er selbst den größten Teil des Abenteuers stemmt“, unterstrichen Teresa und Klaus Winkler unisono. „Erstaunlich ist, dass er die Ausbildung in Rekordzeit und gleichzeitig mit einem Rekordergebnis beendet hat, für die wir uns noch einmal ganz herzlich bei Phil bedanken möchten: Er hat nicht nur in der Schule, sondern auch im Betrieb besonders gute Leistungen gebracht, was uns die Entscheidung leichtgemacht hat, weiterhin in diesem Ausbildungsberuf auszubilden.“

Ihm sei direkt zu Beginn seiner Ausbildung die Möglichkeit gegeben worden, seine eigenen Ideen einzubringen und diese auch eigenständig voranzubringen und umzusetzen, bedankte sich Phil Beckord bei seinem Ausbildungsbetrieb. Zudem sei ihm früh Vertrauen entgegengebracht worden, sodass er selbstständig arbeiten konnte. „Auch für die Unterstützung, die Ausbildung trotz der aktuellen Situation um ein ganzes Jahr zu verkürzen, was die IHK kurz zuvor ermöglicht hat, bedanke ich mich sehr“, hob der Geehrte hervor. Aktuell möchte er sich in einem dualen oder berufsbegleitenden Studium weiterbilden, was auch von dem Weiterbildungsstipendium der IHK unterstützt werde. Phil Beckord: „So bleibe ich immer auf dem neusten Stand und verpasse die Innovationen im E-Commerce nicht.“