IHK : 5,5 Prozent mehr neue Ausbildungsverträge

Bielefeld. Die Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld (IHK) verzeichnet zum 31. Juli 6.093 neue Ausbildungsverträge, 5,5 Prozent mehr als zum selben Zeitpunkt des Vorjahres. „Dies ist ein eindeutiges Statement der IHK-Mitglieder pro Ausbildung“, freut sich IHK-Präsident Jörn Wahl-Schwentker über den enormen Erfolg zum Start des Ausbildungsjahres. So konnte bereits zum zweiten Mal in Folge ein Plus an neu eingetragenen Ausbildungsverträgen registriert werden. „Die vielfältigen Aktivitäten der IHK zur Unterstützung von Firmen und Jugendlichen haben sich gelohnt“, so Wahl-Schwentker weiter.

Das Wachstum wurde insbesondere in den gewerblich-technischen Berufen generiert: 2.597 Verträge sind hier neu eingetragen worden, eine Steigerung um starke 13,5 Prozent. Dies sei ein klares Bekenntnis der heimischen Wirtschaft zum Produktionsstandort Ostwestfalen, so der IHK-Präsident. In den kaufmännischen Berufen wurden 3.496 neue Verträge registriert – ein Plus von 0,3 Prozent.

Es gäbe aber noch durchaus Potenzial für eine weitere Steigerung an neuen Ausbildungsverhältnissen. Denn auch, wenn das Ausbildungsjahr offiziell heute begonnen habe, können in den kommenden Wochen weiterhin neue Ausbildungsverträge abgeschlossen werden. „Alle bisher unentschlossenen Schulabgängerinnen und Schulabgänger haben sehr gute Chancen, noch einen Ausbildungsplatz für dieses Jahr zu ergattern. Denn die Firmen suchen auch über den offiziellen Start des Ausbildungsjahres hinaus weiterhin Auszubildende“, ermuntert IHK-Hauptgeschäftsführerin Petra Pigerl-Radtke alle jungen Menschen, die noch nicht fündig geworden sind.

Die IHK unterstütze bei der Ausbildungssuche auf vielfältige Weise, beispielsweise mit dem Online-Portal www.ausbildungschance-owl.de, auf dem noch 849 freie Ausbildungsplätze für 2023 in Ostwestfalen gemeldet sind. Auch auf der bundesweiten Lehrstellenbörse www.ihk-lehrstellenbörse.de werden jungen Menschen noch 324 offene Stellen in der Region angeboten. Eine persönliche Beratung mit konkreten Stellenangeboten erhalten Ausbildungsinteressierte darüber hinaus bei dem Service der Passgenauen Besetzung – IHK-Ansprechpartnerin dafür ist Stephanie Wiedey, sie ist per E-Mail, s.wiedey@ostwestfalen.ihk.de, erreichbar.

Mit der im März gestarteten bundesweiten Azubi-Kampagne der IHKs werden junge Menschen eingeladen, die vielfältigen Chancen der Dualen Ausbildung kennenzulernen. Unter dem Motto „Jetzt #könnenlernen – Ausbildung macht mehr aus uns“ zeigen neun Auszubildende, was das Lebensgefühl Ausbildung ausmacht. Sie füllen den neu gestarteten TikTok-Kanal „@die.azubis“ mit praktischen Bewerbungstipps, authentischen Einblicken in ihren Ausbildungsalltag und vielem mehr. Mehr zur Azubi-Kampagne „Jetzt #könnenlernen“ unter: www.ausbildung-macht-mehr-aus-uns.de.