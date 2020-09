„Ich möchte gern so groß und stark werden wie mein Held Feuerwehrmann Sam“

Der dreijährige Benjamin aus der Nähe von Paderborn hat Blutkrebs und hofft auf einen Lebensretter – Schirmherr Landrat Manfred Müller bittet die Bevölkerung um Unterstützung.

Kreis Paderborn. Bis zu den Sommerferien war für den dreijährigen Benjamin, seine Geschwister und Eltern die Welt noch in Ordnung. Dann wurde er immer häufiger sehr müde, hatte viele blauen Flecken am Körper.

Der Kinderarzt stellte die Diagnose „Blutkrebs“, dann ging alles sehr schnell. Benjamin hat bereits seine erste Chemotherapie hinter sich. Aber der Blutkrebs ist so aggressiv, dass nur eine Knochenmarkspende sein Leben retten kann. Die weltweite Suche nach einem „genetischen Zwilling“ läuft.

Die Corona-Pandemie lässt jedoch keine großen Registrierungsaktionen zu. Doch jeder kann Benjamins Leben und das anderer Blutkrebs-Patienten retten, und das sogar vom Sofa aus. Neben Freunden und Familie ruft Schirmherr und Landrat Manfred Müller zur Registrierung auf: Benjamin und seine Familie hoffen auf Hilfe. Der Dreijährige möchte „gern so groß und stark werden wie mein Held Feuerwehrmann Sam. Und wer weiß, vielleicht kann ich dann eines Tages dir das Leben retten, so wie Du es für mich getan hast“, sagt Benjamin.

In der derzeitigen Corona-Pandemie können die Registrierungsaktion nicht wie üblich an einem zentralen Veranstaltungsort stattfinden. Aus diesem Grund wurde der Registrierungsaufruf für Benjamin unter dem Motto „Bist Du mein Held?“ online ins Leben gerufen. „Benjamin ist ein zuckersüßer Junge, der mit seiner Fröhlichkeit und Lebendigkeit alle ansteckt. Er hat sein ganzes Leben noch vor sich und unsere Unterstützung und Hilfe zu 1000% verdient.“, sagt Sandra Schneider, Freundin der Familie und Mitglied der Organisationsgruppe „Bist du mein Held?“. Wer bereits registriert ist oder sich nicht registrieren lassen kann, wird gebeten, die Online-Aktion bekannt zu machen und in den sozialen Netzwerken zu teilen. „Benjamin möchte wieder seine Freunde aus der Kita treffen, mit seinen Geschwistern spielen und irgendwann ein stolzes Schulkind sein“, bittet Sandra Schneider die Menschen um Hilfe.

Sonja, die Mama von Benjamin, freut sich sehr über die große Anteilnahme und Hilfe in der Umgebung. So legt ihr Arbeitgeber Bäckerei Lange in jede Brötchentüte den Flyer mit dem Aufruf zur Registrierung und hängt in allen Filialen Plakate aus. So kann jede Firma die Aktion „Bist du mein Held?“ unterstützen.

Auch Geldspenden helfen, Leben zu retten. Die Bestimmung der Gewebemerkmale ist eine aufwändige Laboruntersuchung. Jede Neuaufnahme eines potenziellen Lebensspenders kostet die DKMS 35 Euro. Die Krankenkassen übernehmen die Kosten nicht, so dass die DKMS allein auf Spenden angewiesen ist, im ihre Datenbank weiter ausbauen zu können.

DKMS-Spendenkonto

IBAN: DE64 641 500 200 000 255 556

Die Lebensretter für die Krebspatienten dieser Welt wohnen überall, man muss sie nur finden. Das geht auch online. Zum Schutz der Bevölkerung hat die DKMS alle geplanten Veranstaltungen zur Registrierung potenzieller Stammzellspender verschoben. Dies betrifft öffentliche Registrierungsaktionen im Namen von betroffenen Patienten ebenso wie Veranstaltungen an Schulen, Hochschulen, in Unternehmen oder Sportvereinen. Für alle Menschen, die gerade jetzt helfen und auch andere motivieren möchten, sich bei der DKMS zu registrieren, wurde die Möglichkeit einer Online-Registrierungsaktion geschaffen.