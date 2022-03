Humorkolleg erhält Ritterschlag und wird zur qualifizierten Ausbildungsstätte für Klinikclowns in Paderborn

Paderborn. Seit drei Jahren gibt es das Humorkolleg in Paderborn und schon seit zwei Jahren werden hier „Clowns im Gesundheitswesen“ ausgebildet.

Für diese Ausbildung der so genannten KlinikClowns gab es jetzt den Ritterschlag des Dachverband Clowns in Medizin und Pflege Deutschland e.V., mit Sitz in Freising. Dieser hat sich schon 2004 der Aufgabe gestellt, die professionelle künstlerische Arbeit der KlinikClowns auf einem einheitlich hohen Niveau zu sichern. Seit diesem Monat hat das Humorkolleg jetzt die Zusage, dass die Ausbildung zum KlinikClown den hohen Qualitätsansprüchen des Dachverbandes entspricht.

Anne Schwede, die Gründerin des Humorkollegs, sagt: „Die größte Herausforderung für mich war es, die Ausbildung für Klinikclowns unter Corona Bedingungen zu starten! Deshalb macht mich diese Auszeichnung so unglaublich stolz und unsere Ausbildung noch wertvoller!“

Anne Schwede ist selbst als Klinikclown PfefferMinze seit Jahren in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen aktiv. Sie arbeitet auch als künstlerische Leitung der Paderborner Klinikclowns und sagt: „Wir Insider wissen, dass die Arbeit als Clowns im Gesundheitswesen einen sehr hohen Anspruch an die ClownKünstler stellt. Deshalb ist unser Ausbildungsprogramm am Humorkolleg besonders vielfältig. Einfach nur die rote Nase aufsetzten reicht nicht aus, Clown sein muss gelernt sein. Und als KlinkClown sind wir sowohl anerkannte darstellende Künstler, als auch dem Wohl der Patienten verpflichtet.“

Um den Einsatz von KlinikClowns in der Region zu stärken, war es Anne Schwede wichtig, die Ausbildung zum Clown im Gesundheitswesen nach Paderborn zu bringen. Vier weitere ClownKollegen geben dort ihr Wissen aus der Praxis an die Schüler weiter. Die Ausbildung findet berufsbegleitend über ein Jahr statt.

In diesem Jahr startet zum Mai 2022 wieder die neue Ausbildung am Humorkolleg. Es gibt noch einige freie Plätze beim Auswahlseminar, das am 23./24.04. stattfindet.

Bei Interesse rufen Sie gerne direkt an: 05251 7778506, oder schauen Sie auf die Webseite: www.humorkolleg.