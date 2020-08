Hotel mit Parkhaus am Theater: einstimmiges Ausschuss-Votum

Die endgültige Entscheidung fällt der Rat am 4. September.

Gütersloh. Wichtiger nächster Schritt im Ausschreibungsverfahren um die Ansiedlung eines Hotels mit Parkhaus am Theater auf dem Gelände des heutigen provisorischen Parkplatzes: Der Ausschuss für Wirtschaftsförderung und Immobilienwesen sprach sich gestern (20.8.) einstimmig für die Konzessions-Vergabe an einen Bieter aus, für den sich zuvor auch eine Jury einstimmig entschieden hatte. Die letzte Entscheidung trifft der Rat in seiner Sitzung am 4. September.