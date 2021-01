Hörbuch-Tipps für zu Hause

Stadtbibliothek bietet Download-Angebot für jedermann

Rietberg. Wie überall ist auch in Rietberg die Stadtbibliothek aufgrund der aktuellen Coronaschutzmaßnahmen derzeit geschlossen. Auf gute Lektüre muss trotzdem niemand verzichten. Jennifer Bader und Julia Neumann vom Team der Stadtbibliothek Rietberg haben einige interessante Lese-, Hör- und Streaming-Tippszusammengestellt. Denn die Download-Angebote der Bibliothek sind für alle Bürgerinnen und Bürger in Rietberg derzeit kostenlos.

Angebote für Kinder:

• Hörspiele wie »Frag doch mal… die Maus«, »Wieso weshalb warum junior«

• Schöne Bücher für Leseanfänger, die auch bei Antolin gelistet sind

eMagazines:

Eine große Auswahl für jeden Geschmack: »Schöner Wohnen«, »test«, Rezeptideenetc.

eBook-Roman:

Jojo Moyes: »Der Klang des Herzens«

Das Buch ist ein authentischer Roman über Trauer, Verlust und die Liebe zur Musik. Die Autorin, die für den Bestseller »Ein ganzes halbes Jahr« bekannt ist, hat sympathische Charaktere in eine gefühlvolle Geschichte eingebunden. Zum Inhalt: die Londoner Konzertgeigerin Isabel Delancey verliert durch einen Unfall ihren Ehemann und zieht mit den zwei Kindern in ein renovierungsbedürftiges Haus in Spanien, das sie von ihrem Onkel erbt. Nun muss Isabel lernen, nicht nur ihr Leben, sondern auch das Haus wieder in den Griff zu bekommen. Die Hilfe ihresNachbarn geht jedoch weit über das Normale hinaus. Was führt er im Schilde?

eAudio:

• Ellen Barksdale: 12 Krimis der Reihe »Tee? Kaffee? Mord!«

Die Großstädterin Nathalie erbt die Pension ihrer Tante auf dem Lande und stolpert in einen Kriminalfall nach dem nächsten, den sie mit detektivischemGespür und zusammen mit ihrer Köchin löst. Die Geschichten sind nicht zu düster und gut hörbar. Für Fans englischen Humors und Krimis und solche, die es werden wollen.

• Volker Klüpfel und Michael Kobr: Krimis der Reihe mit Kommissar Kluftinger

Allgäuer Humor trifft auf spannende Kriminalfälle – das ist Hörvergnügen vom Feinsten. Die Bücher sind sehr gut zu lesen, aber bei den Hörbüchern kommt durch den Allgäuer Dialekt noch mehr Witz, Atmosphäre und Charme zum Tragen.

eBook-Sachbücher:

• »Katzen-Basics« aus dem GU-Verlag

Ein Einsteigerbuch in die Katzenhaltung, welches übersichtlich gestaltet und sehr schön bebildert ist und viele Informationen zur Katzenhaltung bietet; begonnen beim Kauf der Katze bis hin zur Fütterung, Haltung und Beschäftigungsideen für die Samtpfote.

• Power-Fitness zu Hause – Effektive Übungen mit dem Eigengewicht oder einfachen Geräten – Mit Videos

Mehr als 100 Einzelübungen für Frauen und Männer für alle Muskelgruppen, inklusive Warm-up und Dehnprogramm, Fitness-Check, Extra-Ernährungsteil und vielen Praxistipps zu Motivation.

• Ordnung nebenbei: Aussortieren, aufräumen, aufatmen

Aufräum-Coach Gunda Borgeest zeigt, wie Sie mit cleveren Tricks Ihre Wohnung neugestalten. Ihr Motto: nicht für andere aufräumen, sondern es sich selbst schönmachen, um sich richtig wohlzufühlen. Das erleichtert den Alltag und macht richtig glücklich. Wer hieran Interesse hat, bekommt Zugriff auf tausende eBooks für Erwachsene und Kinder, Hörspiele und Hörbücher zum Herunterladen oder Streamen, Zeitungen und Zeitschriften sowie Online-Lernkurse zu vielen Themen. Dafür ist nicht unbedingt ein eReader erforderlich. Die im Internet heruntergeladenen eMedien lassen sich auch auf anderen Endgeräten lesen beziehungsweise anhören, wie einem Smartphone, Tablet oder Laptop.

Da während der momentanen Schließzeit in der Stadtbibliothek die fälligen Jahresgebühren nicht beglichen werden können, ist die »OnleiheOWL« auch für Kundinnen und Kunden mit abgelaufenem Bibliotheksausweis freigeschaltet. Darüber hinaus können auch Noch-Nicht-Kundinnen und -Kunden während der Dauer der Schließung unbürokratisch einen kostenlosen Zugang zur »OnleiheOWL«erhalten. Dafür genügt es, sich telefonisch oder per E-Mail bei der Stadtbibliothek zu melden. Die Interessenten erhalten dann Zugangsdaten, die bis zur Wiedereröffnung der Stadtbibliothek gültig sind. Eine Anleitung zur Nutzung der »OnleiheOWL« ist auf der Homepage der Stadtbibliothek verlinkt.

Erreichbar ist das Team der Stadtbibliothek während der Schließzeit montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr und von 14 bis 16 Uhr.

Kontakt: Telefon (05244) 986-371, E-Mail stadtbibliothek@stadt-rietberg.de