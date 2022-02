Bielefeld (bi). Das Historische Museum bietet am Freitag, 25. Februar, um 15.30 Uhr im Rahmen der Sonderausstellung „Frauenbewegt“ einen Schnupperkurs zum Thema Selbstbehauptung an. Der Workshop dauert ca. 90 Minuten. Er wird vom Verein BellZett geleitet und richtet sich an Frauen ab 18 Jahre. Der Kurs findet im nicht einsehbaren Vortragssaal des Museums statt, die Teilnahme kostet acht Euro. Anmeldung unter Tel. 0521/51-3635.