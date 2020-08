Hier wird Kultur von morgen gemacht

Lemgo. Das Weserrenaissance-Museum Schloss Brake ist mehr als „nur“ ein Museum. Nach dem Umbau vor vier Jahren hat es sich darüber hinaus zu einem stilvollen Veranstaltungs- und Tagungsort für die Region entwickelt. Dementsprechend hat sich heute das Kultursekretariat NRW Gütersloh im sogenannten Freiraum getroffen, um sich über aktuelle und zukünftige Projekte im Bereich der bildenden Kunst auszutauschen.

Das Kultursekretariat NRW Gütersloh setzt sich für Kreativität und kulturelle Vielfalt bei hoher künstlerischer Qualität in ganz Nordrhein-Westfalen ein. Zusammen mit seinen Mitgliedsstädten und in enger Zusammenarbeit mit dem Land NRW initiiert und fördert das Sekretariat kulturelle Projekte in allen Sparten.

Auf der Agenda im Weserrenaissance-Museum Schloss Brake standen unter anderem ein Statusbericht zum laufenden Jubiläumsjahr sowie zum Projekt „Stadtbesetzung“, das Urban Art direkt in die teilnehmenden Städte bringt, quasi unmittelbar hin zu den Menschen.

Darüber hinaus haben sich die ca. 20 Tagungsteilnehmer die Projekte „Geomaze“, „Young Urban Performances“ und die neue App „NRW Skulptur“ vorstellen lassen. Außerdem wurde auf Initiative der Museumsdirektorin Dr. Vera Lüpkes über eine eventuelle Förderung der Wanderausstellung des Karikaturisten Peter Menne diskutiert. Abschließend ging es um das partizipative Kunstprojekt im öffentlichen Raum von Manfred Webel.

„Dieses Museum ist für Tagungen wie unsere bestens geeignet. Angefangen bei den stilvollen Räumen, über die leistungsstarke Klimaanlage bis hin zur modernen Tagungstechnik ist alles da, was das Veranstalterherz begehrt“, sagt Antje Nöhren, Geschäftsführerin des Kultursekretariats NRW Gütersloh.