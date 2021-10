Herbstferienprogramm im LWL-Ziegeleimuseum Lage

In den Herbstferien lädt das Ziegeleimuseum Lage des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe ab Samstag (9.10.) zum Outdoor-Familienherbst. Darüber hinaus gibt es zwei Termine des „Alten Handwerks“.

Lage. Für die Ferienangebote des LWL-Ziegeleimuseums werden in den Herbstferien bis zum 24.10. Spielstationen auf dem Außengelände aufgebaut sein, Bastelaktionen angeboten und Rätselaufgaben gestellt. Es werden Blätterbilder gebastelt, Blechdosenwindlichter gestaltet, Kronkorkenkastanietten hergestellt, Ziegler-ärger-dich-nicht gespielt und vieles mehr.

Das Angebot gilt von dienstags bis sonntags in der Zeit von 11 bis 17 Uhr. Das gestellte Material wird regelmäßig gereinigt. Die Angebote des Familienherbstes sind kostenlos. Die Besucher:innen zahlen lediglich den Museumseintritt.

An den beiden Feriendonnerstagen haben Kinder ab acht Jahren darüber hinaus von 10 bis 15 Uhr für die Dauer von je einer Stunde die Möglichkeit, ein altes Handwerk auszuprobieren. Korbflechtmeisterin Petra Franke zeigt am 14. Oktober, wie aus Weiden kleine Gartendekorationen entstehen. Am 21. Oktober können aus heißem Wachs eigene Kerzen gezogen werden. Das alte Handwerk ist ein offenes Mitmachprogramm ohne Anmeldung. Die Kosten betragen pro Kind sieben Euro inklusive Eintritt.

Es gilt die „3G-Regel„.