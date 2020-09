Herbstferienprogramm der Stadt Paderborn

Paderborn. Auch in den Herbstferien bietet das Jugendamt der Stadt Paderborn im Rahmen des Ferienprogramms einige Angebote an. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des städtischen Jugendtreffs haben unter Beachtung der Hygieneregeln verschiedene Angebote geplant, für die eine Anmeldung ab sofort möglich ist.

Die Villa bietet gemeinsam mit dem Künstler Suat Özdemir ein Fotoprojekt für Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 14 Jahren an, bei dem sie Einblicke in die „alte Fotografie“ erhalten. Hierbei haben sie die Möglichkeit verschiedene Analog-Kameras auszuprobieren sowie die entstandenen Bilder in einer Dunkelkammer zu entwickeln.

Weiterhin bietet das Jugendkulturzentrum MultiCult in den Herbstferien einen zweitägigen Graffiti-Workshop für Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 13 Jahren an. Hierbei werden ihnen Grundkenntnisse und Techniken des Graffitimalens vermittelt, die anschließend an Leinwänden erprobt werden. Der Workshop wird von einem erfahrenen Graffitikünstler sowie von einem Mitarbeiter des MultiCults geleitet.

Zudem bietet der Jugendtreff Wewer in der ersten Herbstferienwoche verschiedene Bastel- und Kreativangebote an. In Kooperation zwischen dem MultiCult und dem Jugendtreff Elsen haben Interessierte die Möglichkeit, die Sportart „Bubble-Ball“ auszuprobieren.

Im Selbstbehauptungskurs für Mädchen im Alter von 10 bis 12 Jahren sind ebenfalls noch Plätze frei. In diesem Kurs stärken die Teilnehmer*innen ihr Selbstbewusstsein, lernen sich zu behaupten und ihren Standpunkt zu vertreten.

Unabhängig von dem Ferienprogramm haben die Kinder und Jugendlichen auch in den Herbstferien die Möglichkeit, die verschiedenen städtischen Jugendfreizeiteinrichtungen zu besuchen. Die genauen Öffnungszeiten können unter der unten genannten Internetadresse sowie bei den jeweiligen Einrichtungen erfragt werden.

Die Angebote für das Ferienprogramm können im Internet unter www.paderborn.de/ferien eingesehen werden. Anmeldungen richten Interessierte direkt an die jeweiligen Ansprechpartner*innen der Jugendfreizeiteinrichtungen. Bei allgemeinen Fragen können Interessierte sich gerne an das Jugendbüro der Stadt Paderborn bei Jessica Menzel unter 05251 8815155 melden.