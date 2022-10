Herbst-/Winter-Aktion des AWO-Charity-Shops

Kreis Paderborn. Mehr als 21.000 Euro an Spenden und Umsatz kann der Charity- Shop des AWO Kreisverbandes Paderborn in diesem Jahr bereits verzeichnen. „Wir bedanken uns bei allen, die mit ihren Spenden und ihrem Engagement dazu beigetragen haben, die sozialen Projekte im AWO-Mehrgenerationenhaus zu unterstützen“, sagt Kerstin Lohmann, Mitinitiatorin des Charity-Shops. „Nun stehen allerdings Herbst und Winter vor der Tür und wir suchen wieder ausgefallene Designerschätze für diese Jahreszeit. Auch hochwertige Handtaschen, Cocktailmode und ausgefallener Schmuck passen gut in unseren Shop – ebenso wie Kleinmöbel, Spiegel und ausgefallene Dekostücke.“ Für die Weihnachtszeit würden außerdem alter Baum- und Holzschmuck, historisches Spielzeug für Sammler und weihnachtliches Porzellan aus bekannten Manufakturen gesucht. „Wir kommen gerne auch zu ihnen nach Hause, um gemeinsam nach Kostbarkeiten zu schauen, die in unser Angebot passen.“ Alle Spenden und Erlöse des AWO-Charity-Shops fließen in einen guten Zweck.

Neben den Spenden wird der AWO-Charity-Shop aber auch durch das ehrenamtliche Engagement getragen. „Ich liebe den Umgang mit den unterschiedlichen Menschen, die in unseren Shop kommen und habe mich schon immer für Mode interessiert“,​ erzählt Margit Hallwaß, die schon seit Eröffnung des Charity-Shops dabei ist. Die Arbeit im Shop ist eine persönliche Bereicherung und ein wichtiger Beitrag zur Nachhaltigkeit, darüber ist sie sich mit ihrer Kollegin Rosemarie Schmidt einig, die hinzufügt: „Es macht einfach Spaß, mit schönen Stücken zu fairen Preisen Freude zu bereiten.“ Besonders motivierend sei es zudem, mit ihrem Einsatz die sozialen Projekte des Mehrgenerationenhauses zu unterstützen.

Der AWO Charity-Shop ist dienstags bis freitags von 14:00 bis 18:00 Uhr und samstags von 11:00 bis 16:00 Uhr geöffnet. Vom 17. bis zum 30. Oktober steht zudem wieder das „Rabatt-Zelt“ vor dem Laden. Weitere Informationen unter der Rufnummer 05251/29066 15, auf Instagram unter awo.charity_shop oder per E-Mail an leo@awo-paderborn.de