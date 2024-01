Hausteufel und Wichtel

Bad Oeynhausen. Kobolde in jedem dritten Bauernhaus, Gespenster im Mühlenbach des Dorfes, und draußen im Wald Moosfrauen und Baumgeister: Die Welt unserer Vorfahren war scheinbar nur so belebt von unerklärlichen Gestalten. Am Sonntag, 21. Januar zeigt die Kulturwissenschaftlerin Roxanne Elora Mettner im Märchenmuseum Bad Oeynhausen, wie diese vergangene Welt funktionierte, und zwar bei der letzten Führung zur Sonderausstellung „Hausgeister! Heimliche Mitbewohner des deutschen Aberglaubens“.

Die Führung beginnt um 16 Uhr Der Eintritt beträgt 6 Euro / 4 Euro ermäßigt und der Besuch in die Dauerausstellung des Museums ist inbegriffen.