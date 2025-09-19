Gütersloh entdecken: Freie Plätze bei Stadtführungen

Rätseln, Nachtwächter erleben und Radtour genießen – jetzt anmelden!

Gütersloh. Gütersloh Stadtführungen gibt es auch im Spätsommer – und es sind noch freie Plätze verfügbar. Für drei Führungen von Gütersloh Marketing (gtm) am zweiten Septemberwochenende können Interessierte jetzt Tickets buchen.

Rätselfans dürfen sich auf die Führung „Wie viel OWL steckt in Dir?“ am Freitag, den 12. September freuen. Ab 18 Uhr führt Stadtführer Louis Lersmacher unterhaltsam durch die Innenstadt und geht mit den Teilnehmenden den ostwestfälischen Wörtern auf den Grund. Die 90-minütige Tour kostet 10 Euro pro Person und startet an der Wiese hinter der Apostelkirche.

Ebenfalls am Freitag, den 12. September, schlüpft Stadtführer Klaus Gottenströter in die Rolle des Nachtwächters. Ab 19 Uhr begibt er sich mit Horn und Hellebarde auf seinen Rundgang durch Gütersloh. Teilnehmer erfahren Spannendes über die Stadtgeschichte und das Leben in früheren Zeiten. Treffpunkt ist ebenfalls an der Wiese hinter der Apostelkirche. Kosten: 8 Euro pro Person (ermäßigt 6 Euro).

Am Samstag, den 13. September, führt Stadtführer Walter Holtkamp eine Radtour durch die idyllischen Bauerschaften Kattenstroth, Pavenstädt und Blankenhagen. Start ist um 13 Uhr am Parkplatz der St. Pankratius-Kirche (Unter den Ulmen 12). Auf der rund 16 Kilometer langen Strecke erfahren die Teilnehmenden viel über regionale Geschichte und Architektur der denkmalgeschützten Bauernhöfe, darunter der Hof Barkey und der Meierhof Rassfeld. Die Tour dauert etwa 3,5 Stunden und endet mit der Möglichkeit zu einem traditionellen Pickertessen im Gasthof Mühlenstroth. Preis: 10 Euro pro Person (ermäßigt 8 Euro).

Tickets sind in der Tourist-Information der gtm (Berliner Straße 63) oder online unter reservix.de erhältlich. Weitere Infos und Termine gibt es unter www.guetersloh-marketing.de.