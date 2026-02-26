Gründungsnetzwerk Ostwestfalen um pro Wirtschaft Gütersloh erweitert

Gütersloh. Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Gütersloh, die pro Wirtschaft GT, ist jetzt dem Gründungsnetzwerk Ostwestfalenbeigetreten. Zudem stand bei dessen erstem Jahrestreffen in der IHK in Bielefeld eine Jurysitzung des Gründungsstipendiums NRW im Blickpunkt. Gründerinnen und Gründer präsentierten dabei ihre innovativen Geschäftsideen.

Mit der pro Wirtschaft Gütersloh gewinnt das Netzwerk seinen Angaben nach einen weiteren starken regionalen Partner. Dadurch verbessere sich insbesondere für Gründerinnen und Gründer im Kreis Gütersloh der Zugang zum Gründungsstipendium. Ziel des Netzwerks sei es grundsätzlich, innovative Gründungsvorhaben frühzeitig zuerkennen, gezielt zu begleiten und nachhaltig zu fördern. Bei der Auftakt-Jurysitzung präsentierten zahlreiche Gründende aus unterschiedlichen Branchen ihre Konzepte. Eine Förderempfehlung durch die Jury erhielt unter anderem das Bielefelder Start-up Lu & Lin, das den Förderbedarf von Kindern in Schulen adressiert. Das Team setze auf die frühzeitige Förderung sozialer und emotionaler Kompetenzen und überzeugte die Jury durch den gesellschaftlichen Mehrwert des Projektes sowie die eindeutige Bedarfslage dafür.

Die Jury bewertet die Vorhaben nach Innovativität, Markt, Kundennutzen, Machbarkeit sowie Gründungspersönlichkeit und Team. Sie setzt sich aus Vertreterinnen und Vertretern der IHK, des Centers für Entrepreneurship der Hochschule Bielefeld, der Universität Bielefeld, der Handwerkskammer Ostwestfalen-Lippe und der pro Wirtschaft Gütersloh zusammen. Gründerinnen und Gründer können ihre Ideen über das IHK-Startercenter einreichen (https://www.ihk.de/ostwestfalen/gruendung-und-nachfolge/unternehmensgruendung). Die Auswahl erfolgt auf Basis eines Ideenpapiers sowie einer persönlichen Präsentation.

Das Gründungsstipendium NRW unterstützt seit 2018 Gründerinnen und Gründer in der frühen Phase ihrer Unternehmensgründung. Gefördert werden sie bis zu einem Jahr mit monatlich 1.200 Euro. Außerdem können sie vom individuellem Coaching profitieren sowie vom Austausch innerhalb der regionalen Gründungsnetzwerke. Die Initiative wird durch das Land Nordrhein-Westfalen gefördert.

BU: Neumitglied und Jurymitglieder aus dem Gründungsnetzwerk Ostwestfalen gemeinsam mit dem Bielefelder Start-up Lu & Lin bei der diesjährigen Auftakt-Jurysitzung für das Gründungsstipendium NRW (von rechts): Henning Horstbrink (HWK), Christoph Küster (proWi GT) Friederike Reinhardt (LU & LIN), Michael Wabisch (HSBI), Josef Behr (LU& LIN), Dr. Stefanie Pannier (HSBI), Kathrin Teschke (IHK), Jannis Dolleck und Dr. Hauke Buermann (Uni Bielefeld).