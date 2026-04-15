Stadtführung durch Gütersloh mit Frank Rohland.

Gütersloh. Gütersloh Marketing (gtm) lädt am Mittwoch, 22. April, um 16:30 Uhr zur Stadtführung „Geschichte entdecken – Stadt erleben“ mit Frank Rohland ein. Bei einem abwechslungsreichen Spaziergang durch die Innenstadt erfahren die Teilnehmenden, wie sich Gütersloh von einem kleinen Kirchdorf zu einer modernen Stadt entwickelt hat. Historische Gebäude, lebendige Plätze und ehemalige Industrieorte geben spannende Einblicke in die Entwicklung der Stadt und erzählen von Tradition, Wandel und neuen Ideen. Die Führung verbindet anschaulich aufbereitete Hintergründe mit unterhaltsamen Geschichten und überraschenden Details. Das Angebot richtet sich an Gäste, die Gütersloh kennenlernen möchten, sowie an interessierte Gütersloher*innen.

Die Führung startet am HSBI Campus Gütersloh am Gleis 13 (Langer Weg 9a). Tickets für die Führung kosten 13 Euro pro Person (ermäßigt 11 Euro) und sind in der Tourist-Information der gtm (Berliner Straße 63) oder online unter reservix.de erhältlich. Zahlreiche Themenführungen aus dem Programm der gtm können auch als privater Rundgang gebucht werden.

Anfragen werden entgegengenommen unter gordana.janson@guetersloh-marketing.de.

Eine Übersicht über die anstehenden öffentlichen Stadtführungstermine ist auf Gütersloh Marketing einsehbar.