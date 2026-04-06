Regionalbudget 2026 im Kreis Höxter gestartet: Ideen bis 27. April einreichen

Die LEADER-Region Kulturland Kreis Höxter sucht auch 2026 wieder förderfähige Kleinprojekte im Kreisgebiet – mit bis zu 80 Prozent Zuschuss und maximal 20.000 Euro Projektkosten.

Brakel. Regionalbudget 2026 der LEADER-Region Kulturland Kreis Höxter ist gestartet: Gesucht werden inspirierende und schnell realisierbare Kleinprojekte für das gesamte Kreisgebiet. Gefördert werden Vorhaben mit einer Förderquote von 80 Prozent und maximalen Projektkosten von 20.000 Euro. Vereine, Institutionen, Kommunen sowie Privatpersonen sind eingeladen, ihre Ideen einzureichen und von der Förderung zu profitieren.

Das Regionalbudget eignet sich besonders für kleine investive Projekte, die kurzfristig umgesetzt werden können. Ob Freizeit, Kultur oder Umwelt – kreative Ansätze sind ausdrücklich erwünscht. Voraussetzung ist, dass die Projekte öffentlich zugänglich sind oder einen wesentlichen Nutzen für die Allgemeinheit bieten.

Nicht gefördert werden wirtschaftlich orientierte Vorhaben, vereinsinterne Maßnahmen oder reine Sanierungsarbeiten.

In den vergangenen Jahren konnten bereits zahlreiche Ideen umgesetzt werden – darunter ein Audio-Märchenpfad für Kinder, Outdoorsportgeräte oder Anschaffungen für das Ehrenamt.

Interessierte können ihren Antrag bis zum 27. April 2026 digital einreichen. Die Auswahl der Projekte erfolgt voraussichtlich im Mai. Zu beachten ist, dass mit der Umsetzung vermutlich erst in der zweiten Jahreshälfte begonnen werden kann und die Projekte bis zum 13. Dezember 2026 abgeschlossen sein müssen.

Das Regionalbudget wird über die LEADER-Regionen in NRW umgesetzt und ist ein Förderangebot des „Sonderplans der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK-Sonderplan). Der Projektaufruf steht unter dem Vorbehalt der zur Verfügung stehenden Mittel von Bund und Land NRW.

Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Abstimmung der Projektideen bietet das Regionalmanagement. Alle relevanten Unterlagen finden Interessierte unter www.leader-in-hx.eu.