Offene Läufe durch den Kreis Gütersloh setzen Zeichen für Zusammenhalt und Demokratie.

Kreis Gütersloh. Im Europamonat Mai setzt das EUROPE DIRECT Kreis Gütersloh mit einer besonderen Aktion ein sichtbares und öffentlichkeitswirksames Zeichen für den europäischen Zusammenhalt und die gemeinsamen Werte der Europäischen Union. In Zusammenarbeit mit allen 13 Kommunen im Kreis Gütersloh organisiert das EUROPE DIRECT Kreis Gütersloh in jedem Ort eine offene Laufaktion.

Die Laufaktionen stehen unter dem Motto ‚Europa gemeinsam bewegen‘. „Insgesamt laufen 13 Gruppen auf einem Rundkurs durch jeweils eine Kommune und verbinden so die Region auf besondere Weise“, erklärt Rouven Piesch, Leiter des Europainformationszentrums. „Die Strecken wurden in enger Zusammenarbeit mit den beteiligten Kommunen individuell geplant und spiegeln die Vielfalt im Kreis Gütersloh wider“, so Piesch.

Sich gemeinsam bewegen, eine ansprechende Laufstrecke erkunden und dabei die europäische Idee und ihre Werte näher kennenlernen – das ist der Grundgedanke des Projektes. „Der sportliche Wettkampf steht bewusst nicht im Vordergrund“, erklärt Nikola Weber, Geschäftsführerin der pro Wirtschaft GT, der Trägerorganisation des EUROPE DIRECT Kreis Gütersloh. „Vielmehr versteht sich ‚Europa gemeinsam bewegen‘ als Mitmach-Aktion für alle Menschen, unabhängig von Alter, Herkunft oder sportlicher Erfahrung. Ziel ist es, Europa erlebbar zu machen und das Gefühl der Zusammengehörigkeit aktiv zu stärken“, so Weber.

An jedem Aktionstag soll die europäische Idee lebendig vermittelt werden. Bürgermeister und Vertreter der Kommunen richten persönliche Grußworte an die Teilnehmenden, dazu sollen Bürgerinnen und Bürger unterschiedlichster Hintergründe miteinander ins Gespräch kommen und ihre Perspektiven auf Europa teilen. „Bei jedem Lauf setzen wir einen anderen Schwerpunkt“, sagt Piesch. So steht beim ersten Lauf in Langenberg etwa das Thema ‚Europa im Ehrenamt und bürgerschaftliches Engagement‘ im Fokus. Zudem finden einige Aktionen im Zusammenspiel mit Veranstaltungen in den Kommunen statt. So wird die Laufaktion in Halle mit dem Stadtfest verwoben und in Herzebrock-Clarholz findet der Europa-Lauf in enger Absprache mit dem Volkslauf vor Ort statt.

Die Laufdistanzen sind zwischen vier und acht Kilometer lang und sollen so auch für Gelegenheitsläuferinnen und -läufer gut zu meistern sein. Zu jeder Laufaktion gehört ein Rahmenprogramm inklusive Getränke und Informationen zur Strecke. Die Strecke ist zudem jeweils ausgeschildert, allerdings nicht abgesperrt. Eine kostenfreie Anmeldung für alle Termine ist ab sofort über die Website des EUROPE DIRECT Kreis Gütersloh möglich.

„Wir laden alle, die ein Zeichen für Demokratie und europäische Werte setzen möchten ein, sich gemeinsam bei uns im Kreis Gütersloh zu bewegen“, ruft Rouven Piesch zur Teilnahme auf.

Die erste Laufaktion findet am 30. April in Langenberg statt. Die Reihe endet in Gütersloh am 02. Juni mit einer Abschlussveranstaltung. Dort startet die Gütersloher Laufgruppe um 16:30 Uhr am Rathaus und wird am Kreishaus von Landrätin Ina Laukötter in Empfang genommen.

‚Europa gemeinsam bewegen‘ wird unterstützt durch die Volksbank in Ostwestfalen eG sowie gefördert durch die Landesinitiative ‚Europa-Schecks‘ des Landes Nordrhein-Westfalen.

Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden sich unter: Europa-Lauf – PRO WIRTSCHAFT GT

Die Läufe im Überblick:

30. April, 16 Uhr – Langenberg

05. Mai, 16 Uhr – Steinhagen

06. Mai, 18 Uhr – Schloß Holte-Stukenbrock

08. Mai, 16:30 Uhr – Versmold

09. Mai, 16 Uhr – Herzebrock-Clarholz

12. Mai, 16:30 Uhr – Harsewinkel

14. Mai, 12:30 Uhr – Halle (Westf.)

16. Mai, 10 Uhr – Borgholzhausen

19. Mai, 16:30 Uhr – Verl

20. Mai, 16:30 Uhr – Werther (Westf.)

22. Mai, 16 Uhr – Rietberg

31. Mai, 12 Uhr – Rheda-Wiedenbrück

02. Juni, 16:30 Uhr – Gütersloh

Foto:Den Kreis Gütersloh für Europa in Bewegung bringen: Die Europaläufe werden gemeinsam vom EUROPE DIRECT Kreis Gütersloh und den 13 Kommunen im Kreis Gütersloh organisiert.