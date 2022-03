Geschwindigkeitsmessungen ab dem 14. März

Bielefeld (bi). In der Woche vom 14. bis 19. März plant das Ordnungsamt der Stadt Bielefeld mobile Geschwindigkeitsmessungen in folgenden Straßen:

Kerksiekweg, Grundstr., Apfelstr., Carl-Severing-Str., Bünder Str., Kölner Str., Am Rennplatz, Düsseldorfer Str., Gildemeisterstr., Detmolder Str., Osningstr., Dalbker Allee, Meisenstr., Stieghorster Str., Paderborner Str., Senner Hellweg, Vennhofallee, Eckendorfer Str., Herforder Str., Heeper Str., Auf dem Langen Kampe, Am Pfarracker, Beckhausstr., Dornberger Str., Johannistal, Wertherstr., Großdornberger Str., Spindelstr., Feldstr., Cheruskerstr., Umlostr., Eckendorfer Str., Feldstr., Am Venn, Brückenstr., Am Brodhagen, Drögestr., Hillegosser Str., Theodor-Heuss-Str., Babenhauser Str., Altmühlstr., Kreuzstr.