Geschwindigkeitsmessungen ab 21. Februar

Bielefeld (bi). In der Woche vom 21.02.2022 bis 27.02.2022 plant das Ordnungsamt der Stadt Bielefeld mobile Geschwindigkeitsmessungen in folgenden Straßen:

Am Waldschlößchen, Oerkenweg, Apfelstraße, Bünder Straße, Glückstädter Straße, Engersche Straße, Senner Hellweg, Paderborner Straße, Meisenstraße, Stieghorster Str., Eggeweg, Haller Weg, Carl-Severing-Straße, Cheruskerstraße, Artur-Ladebeck-Straße, Beckhausstraße, Am Pfarracker, Gildemeisterstraße, Dalbker Allee, Heeper Str., Auf dem langen Kampe, Spindelstraße, Brückenstraße, Am Wellbach, Theodor-Heuss-Straße, Salzufler Straße, Dornberger Straße, Johannistal, Am Venn, Eckendorfer Straße, August-Bebel-Straße, Feldstraße, Detmolder Straße, Osningstraße, Altmühlstraße, Am Brodhagen, Am Meierteich, Wertherstraße, Melanchthonstraße, Vennhofallee, Bleicherfeldstraße, Hermann-Windel-Str., Wilhelmsdorfer Straße, Herforder Straße.

Änderungen und spontane Anpassungen sind möglich; darüber hinaus ist grundsätzlich auch mit weiteren Messungen im gesamten Stadtgebiet zu rechnen.