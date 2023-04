Gemeinsam #könnenlernen: IHKs starten bundesweite Ausbildungs- und Mitmachkampagne

Bielefeld. Junge Menschen für die duale Ausbildung begeistern: Das ist das Ziel der ersten, bundesweiten Ausbildungskampagne der Industrie- und Handelskammern (IHKs), die heute (9. März 2023) startet, und an der sich auch die IHK Ostwestfalen zu Bielefeld beteiligt.

Unter dem Motto „#könnenlernen – Ausbildung macht mehr aus uns“ wurde eine Kampagne entwickelt, die mit Slogans, wie beispielsweise „Statt irgend-was werden: in irgendwas richtig gut“ oder „Was wir mal werden wollen: stolz auf uns“, Jugendlichen, Schülerinnen und Schülern sowie Umsteigerinnen und Umsteigern ein neues Bewusstsein für das Thema Ausbildung geben soll. „Der-zeit suchen viele Unternehmen händeringend nach qualifiziertem Nachwuchs, und die Duale Ausbildung ist der perfekte Grundstein für den zukünftigen Karriereweg der jungen Menschen, eine Win-Win-Situation“, sagt Jörn Wahl-Schwentker, Präsident der IHK Ostwestfalen: „Die Kampagne kommt also ge-nau zur richtigen Zeit. Die Duale Ausbildung ist die beste Prophylaxe gegen den Fachkräftemangel.“

Ab heute werden neun „echte“ Auszubildende aus ganz Deutschland mithilfe der sozialen Medien über ihr Leben rund um die Ausbildungssuche und ihren Alltag als Azubi auf Social-Media-Kanälen berichten und Tipps für den Berufseinstieg geben. Dazu werde vorrangig der TikTok-Kanal https://www.tiktok.com/@die.azubis genutzt. Ziel ist es, neben der Attraktivi-

Datum

9. März 2023 Nr.: 18/2023 2/3 tätssteigerung des Berufsweges Ausbildung auch die Aufladung eines positiven Lebensgefühls.

„Die Kampagne begegnet ihrer Zielgruppe auf Augenhöhe und transportiert die Vorzüge der Dualen Ausbildung in unsere Gesellschaft. Zudem hat sie ein be-sonderes Alleinstellungsmerkmal: #könnenlernen ist eine Mitmachkampagne“, unterstreicht Petra Pigerl-Radtke, Hauptgeschäftsführerin der IHK Ostwestfa-len. „Unsere Mitgliedsunternehmen können die Kampagne für ihr eigenes Azu-bi-Marketing nutzen.“ Hierfür werde ein eigenes, kostenfreies Werbemittelpa-ket angeboten, das von den Betrieben verwendet werden könne. Denn insbe-sondere die bundesweit mehr als 200.000 Ausbildungsbetriebe sind wichtige Multiplikatoren, um das Lebensgefühl Ausbildung zu transportieren.

„Wir sehen in der Kampagne die große Chance, den jungen Menschen, aber auch Eltern und Lehrkräften in unserer Region Ostwestfalen und darüber hin-aus zu zeigen, dass Ausbildung und Karriere im Dualen System nie wertvoller waren als heute,“ sagt Ute-Horstkötter-Starke, Geschäftsführerin Berufliche Bildung bei der IHK Ostwestfalen. „Wir sind in Ostwestfalen mit einem Zu-wachs von 5,4 Prozent auf 7.173 neu eingetragenen Ausbildungsverträgen im Vergleich zum Vorjahr in das Jahr 2023 gestartet. Diesen positiven Trend gilt es zu stärken.“

Ausbildungsbetriebe, die Interesse an der Kampagne haben, können sich an Elena Finke, IHK, wenden, telefonisch unter 0521 554-134 oder per E-Mail: e.finke@ostwetsfalen.ihk.de. Hier erhalten sie Informationen darüber, wie das kostenfreie Werbemittelpaket von Betrieben genutzt werden kann.

Mehr Informationen zur Kampagne: https://ausbildung-macht-mehr-aus-uns.de/

Bildunterzeile:

Freuen sich über den Start der Mitmachkampagne „#könnenlernen – Ausbildung macht mehr aus uns“: Petra Pigerl-Radtke, IHK-Hauptgeschäftsführerin, David Schürmann, Auszubildender bei der IHK, Jörn