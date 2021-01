Gelungene Kooperation zwischen dem KI und dem LEOS: Winterliche Wortvergnügungstüten für Flüchtlingsfamilien

Kreis Lippe. Das „jugendstil – kinder- und jugendliteraturzentrum nrw“ in Dortmund verschenkte schon zum zweiten Mal in diesem Jahr 500 „Wortvergnügungstüten“ an geflüchtete Kinder. Auch das Kommunale Integrationszentrum Kreis Lippe (KI) hat einige dieser Tüten erhalten. „Das KI hatte sich kurz vor Weihnachten um 25 dieser Tüten beworben und den Zuschlag erhalten“, erklärt Beate Becker, zuständige KI-Mitarbeiterin. Als eine von zwölf Partnereinrichtungen in NRW habe man an dieser Aktion teilnehmen können. „Die ersten acht Tüten wurden noch vor Weihnachten im Zuge einer Verlosung auf Instagram auf die Reise an die geflüchteten Familien geschickt“, so Becker weiter, die restlichen Tüten seien nun an das LEOS (Kinder-Jugend-Familienzentrum) in Leopoldshöhe gegangen. Von dort aus werden die Tüten weitergereicht.

So konnten die Kinder mit Schneegestöber und Geschichtengenuss die Winterferien ganz individuell gestalten. Passend zur Jahreszeit wurden die Tüten mit dem Bilderbuch „Vor den 7 Bergen“ bestückt. Die Buchfiguren als Anziehpuppen, Berge und Bäume zum Ausschneiden und ein weißer Kreidestift laden die Kinder ein, ihre eigene wundersame Winterlandschaft auf einer Fensterscheibe zu gestalten und die Geschichte weiterzuerzählen. Astrid Bondzio, Mitarbeiterin des Kinder-, Jugend- und Familienzentrums LEOS, freute sich auch nach Weihnachten noch sehr über das Geschenk: „Mit den Büchern werden wir in die Familien gehen, die eher selten Zugang zu Büchern haben.“