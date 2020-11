Gedenken an Pogromnacht vor 82 Jahren

Bürgermeister Norbert Morkes und der Gütersloher Christenrat erinnern // Zeichen setzen gegen Rassismus und Verfolgung.

Gütersloh. Vor 82 Jahren, in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938, der sogenannten Reichspogromnacht, wurden jüdische Mitbürger und Mitbürgerinnen in ganz Deutschland Opfer nationalsozialistischer Hetze. Damals brannten in Deutschland 1400 Synagogen und weitere Versammlungsstätten. Tausende Geschäfte, Wohnungen und jüdische Friedhöfe wurden zerstört und geschändet. 400 Juden wurden ermordet oder in den Suizid getrieben. In den folgenden Tagen wurden 30.000 jüdische Bürger in Konzentrationslager verschleppt.